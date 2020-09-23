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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu

İHA

4. Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Palandöken Ödülleri İstanbul’un güzide semtlerinden Etiler’de bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Her yıl geniş bir katılım ile düzenlenen Palandöken Ödülleri bu yılda sanat, spor ve medya dünyasının yoğun ilgisini gördü.
Yaklaşık otuz kategorinin ödüllendirildiği gecede pandemiye karşı yoğun önlemler alınırken davet, yetkililerin birkaç gün önce yaptığı açıklama ile vatandaşa kapatıldı. Törene ise yalnızca özel konuklar alındı.
Ünlü sanatçıların sahne aldığı törende Lara, Umut Akyürek, Bedri Ayseli, Eda Karaytuğ, Seydi, Ali Baran, Koliva, Fatih Bulut, Turgay Saka ve Halil Kalay adeta müzik resitali verdiler. Ünlü komedyenler Yalçın Özden ve Selahattin Taşdöğen’in mükemmel sunumları ise geceye adeta damga vurdu.
Sanatın her anlamda yaşandığı programda katılımcılar geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar. Ve bütün sanatçıların neredeyse tümünün ortak açıklaması da şuydu; ‘’ Böyle zorlu bir dönemde Palandöken Ödülleri bizlere adeta nefes oldu‘’
İşte gecede ödül alan isimler şöyle;
Yılın Pop Sanatçısı: Lara
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı: Bedri Ayseli
Yılın Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı: Umut Akyürek
Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı: Mustafa Keser
Yılın Özgün Müzik Kadın Sanatçısı: Eda Karaytuğ
Yılın Özgün Müzik Erkek Sanatçısı: Seydi
Yılın Arabesk Sanatçısı: Uygar Doğanay
Yılın Sinema Dizi Kadın Sanatçısı: Ayçin İnci
Yılın Sinema Dizi Erkek Sanatçısı: Seda Yıldız
Yılın Tiyatro Sanatçısı: Naci Taşdöğen
Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Aysel Yakupoğlu
Yılın Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı: Halil Kalay
Yılın Klibi: Geceler ( Fatih Bulut )
Yılın Düeti: İki Yüzlü ( Banu Parlak Turgay Saka )
Yılın Performans Ödülü: Gönlüme ( Ali Baran )
Yılın Müzik Grubu: Koliva
Yılın Bestekarı: Mustafa Sayan
Yılın Kültür Sanat Gezi Programı: Belma Belen’le Geziyoruz
Yılın Spor Programı: Derin Futbol ( Ertem Şener )
Yılın Realty Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
Yılın Sabah Programı: Tahir Sarıkaya İle Uyan Türkiyem
Yılın Siyaset Programı: Enine Boyuna ( Hülya Hökenek )
Yılın Eğlence Programı: Survivor Ekstra
Yılın Haber Kanalı: TRT Haber
Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı
Yılın Sunucusu Haber Spikeri: Didem Arslan Yılmaz
Yılın Magazin Kanalı: Uçankuş Tv
Yılın Radyo Programı: Yavuz’un Minibüsü
Yılın Spor Adamı: Orhun Ene
Yılın Kısa Filmi: Hayat Birlikte Güzel
Yılın Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Tarka Cup

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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