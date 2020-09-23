Palandöken Yaz Şenliği'nde renkli görüntüler

ERZURUM, (DHA)Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Konaklı mesire alanında düzenlenen Palandöken Yaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Büyükşehir Belediyesi´nin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.´nin koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte ziyaretçiler, çadırlar kurarak, gölette kano turu, bisiklet turu, rafting, atlı safari, geleneksel atlı okçuluk, jet ski, dağ yürüyüşü, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta doğa ve yeşilin tadını çıkardı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etkinliklerin kış mevsiminde de devam edeceğini söyledi. Başkan Sekmen, "Konaklı bölgemizde yaz şenlikleri düzenlendi. Pandemi ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliklere gençler yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren etkinliklerde tatil severler kano ve rafting turları, atlı cirit, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta spor yaptı. Doğa, tabiat ve yeşilin atmosferinde gerçekleşen Palandöken Yaz Şenliği kış mevsiminde de farklı kategorilerde, inşallah kayak merkezimizde düzenlenecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-09-23 18:21:29
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