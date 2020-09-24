Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, Eba kullanımını hediyelerle teşvik ediyor.

Dadaş Ortaokulu’nca Covid19 virüsü salgını sebebiyle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerinden geri kalmaması sebebiyle salgının başlangıcından itibaren sistematik olarak uzaktan eğitim programına tüm öğrencilerini dahil ederek sürecin mümkün olduğu kadar fazla yararla geçirilmesini amaçlıyor.

Okul öğretmenleri tarafından günlük EBA ödevlendirmeleri yapılarak farklı iletişim kanalları ile dönütleri alınıyor. Bu vesileyle okul yönetimi, uzaktan eğitimi teşvik etmek maksadıyla öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek öğrencilerin uzaktan eğitime olan ilgisini artırması hedefleniyor.

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