Vali Memiş’ten, maske, mesafe, hijyen denetimi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bulunan 1. Marketlerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Yenişehir ilçesinde yaşlı bir kadınla karşılaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlı kadınla oturarak uzun bir süre sohbet etti. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş, bu süreci her birlikte en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi.

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