KUDAKA Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı TemmuzAğustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönemine (TemmuzAğustos) toplam 8 başvuru yapıldı.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldığı, 8 başvurudan 7’sine eksik evrak talebi gönderildiği belirtildi.

Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvurunun ön incelemede uygun bulunulduğu ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildiği belirtildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olmuş ve değerlendirme sonuçlarına göre toplam 4 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24.09.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.