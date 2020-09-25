BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.
BB Erzurumspor, idmanın ardından hava yoluyla Kayseri’ye geçerek kampa girecek.
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