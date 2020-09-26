Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

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Nejdet YILMAZ / İSPİR (Erzurum), (DHA)-ERZURUM´un İspir ilçesi Çoruh vadisinde 20´den fazla dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatı açısından Erzurum´un en zengin ilçelerinden biri olan İspir´de Çoruh Vadisi'ne inen dağ keçileri, sarp kayalıklarda gezindi. Çoruh Vadisi´ni çevreleyen dağların sarp kayalıklarında oyunlar oynayan keçileri gören vatandaşlar görüntülerini çekti. Belgeselleri aratmayan görüntülerin yaşandığı Çoruh Vadisinde bir süre gezen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Nejdet YILMAZ

2020-09-26 09:57:38



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