Çoruh vadisindeki yaban keçiler ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh vadisindeki yaban keçiler ilgi odağı oldu

İHA

Çoruh vadisindeki yaban keçiler ilgi odağı oldu

Erzurum’un İspir İlçesinde kayalar üzerinde adeta dans eden yaban keçileri ilgi odağı oldu.
Erzurum'un İspir ilçesi yakınlarında Çoruh vadisinde kayalar üzerinde gezinen yaban keçiler rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kayalıklar üzerinde bir süre oynayan otlayan keçiler koşarak dağlık alanda gözden kayboldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Leyla’nın davasında 3 tanık daha dinlenecek UCİM Genel Başkan Danışmanı Aydoğan: “Mahkeme yargılamayı uzatma maksatlı olarak 3 tane daha tanığın dinlenmesine karar verdi” “Karar çıkmadıkça her celse sonrası Leyla’nın katilleri aramızda dolaşıyor” “Cuma günü gerçekleşecek olan duruşmada karar çıkmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Minik Leyla’nın davasında 3 tanık daha ...
MHP’de kongre heyecanı
YEREL HABERLER MHP’de kongre heyecanı
Dünya’ya barışı yayacak ‘Kardeşlik Bahçeleri’nin ilki Litvanya’da açıldı
YEREL HABERLER Dünya’ya barışı yayacak ‘Kardeşlik Bahçeleri’nin ilki ...
Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para ...
Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para ...
Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı
YEREL HABERLER Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü ...
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, zanlı serbest kalınca ağladı
YEREL HABERLER 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, ...
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, zanlı serbest kalınca ağladı
YEREL HABERLER 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın, ...
Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı
Eczacılar Odası Başkanı Uçar: ‘Profillerimizi karartıyoruz’
YEREL HABERLER Eczacılar Odası Başkanı Uçar: ‘Profillerimizi ...
ETÜ’den yeni bir dergi daha
YEREL HABERLER ETÜ’den yeni bir dergi daha
ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak
YEREL HABERLER ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak
Evinde 377 gram toz esrar bulunan şahıs ceza evine gönderildi
YEREL HABERLER Evinde 377 gram toz esrar bulunan şahıs ceza evine ...
Baro Başkanı Göğebakan’ın acı günü
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan’ın acı günü
BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Genç şairler birincilik için ter döktü
YEREL HABERLER Genç şairler birincilik için ter döktü
Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı’ projesiyle Teknofest’te finale kaldılar
YEREL HABERLER Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı’ projesiyle ...
Şehirder’den Sekmen’e yol teşekkürü
YEREL HABERLER Şehirder’den Sekmen’e yol teşekkürü
Çat’ta spor tesisi atağı
YEREL HABERLER Çat’ta spor tesisi atağı
Tekman’da ot yangını
YEREL HABERLER Tekman’da ot yangını
Erzurum’da şiddete dikkat çeken büfe İş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplattı
YEREL HABERLER Erzurum’da şiddete dikkat çeken büfe İş yerinin ...
Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Merve Nur, şehit polisin hayalini gerçekleştirdi
Erzurum'da 'HES' kodu bilinmiyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 'HES' kodu bilinmiyor
Erzurum su böreğini, Polonyalı Anna da yaptı
YEREL HABERLER Erzurum su böreğini, Polonyalı Anna da yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X