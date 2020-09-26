Çoruh vadisindeki yaban keçiler ilgi odağı oldu

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Erzurum’un İspir İlçesinde kayalar üzerinde adeta dans eden yaban keçileri ilgi odağı oldu.

Erzurum'un İspir ilçesi yakınlarında Çoruh vadisinde kayalar üzerinde gezinen yaban keçiler rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kayalıklar üzerinde bir süre oynayan otlayan keçiler koşarak dağlık alanda gözden kayboldular.

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