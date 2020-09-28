Erzurum'da hayvan hırsızlığına karışan zanlı yakalandı

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Erzurum’da hayvan hırsızlığına karışan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde Çetin Kahriman ahıra gittiğinde 10 büyükbaş hayvanının çalındığını gördü. Kahriman durumu polis ekiplerine bildirdi.

Son dakika gündem haberine göre Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ahırdan 10 büyükbaş hayvan çaldığı öne sürülen zanlı, polislerce yüzlerce kamera görüntüsü izlenerek yakalandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından 10 büyükbaş hayvanı çalan zanlının Feyzullah A. olduğu belirlendi. Çaldığı hayvanları Bingöl’de satan ve Erzurum’a dönen Feyzullah A., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Feyzullah A. Erzurum Adliyesine sevk edildi.

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