Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Sürat Pateni Milli Takımı Antrenörü Anna Lukanova, dünya şampiyonalarında milli takımdan ümitli olduğunu ve yakın zamanda podyumları dolduracaklarını söyledi. Sürat pateninde hedeflerinin öncelikle olimpiyatlara en az bir sporcuyla katılmak olduğunu ifade eden Lukanova, "Çok iyi sporcularımız var. Bu takımın cevherini görmeseydim burada olmazdım" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 2018 yılında Sürat Pateni Milli Takımı antrenörlüğüne getirilen Anna Lukanova yönetimindeki milli takım, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Furkan Akar ile EYOF 2019'da 500 metrede gümüş, 1500 metrede bronz madalya alarak sürat pateninde Türkiye'ye ilk kez kürsü sevinci yaşatan Anna Lukanova, pandemi sebebiyle Erzurum'da kampa aldığı sporcularıyla ilgili düşüncelerini ve gelecek planlarını anlattı.

'ARAMIZDA AZ BİR MESAFE KALDI ONU DA KAPATACAĞIZ'

Fitness salonu ve buz pistinde çalışan sporcularıyla yakından ilgilenen Lukanova, 2 senede çok iyi bir yol katettiklerini söyledi. Pandemi sebebiyle yarışma olmamasına rağmen sporcuların antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiklerini ifade eden Lukanova, "Antrenmanlarda bazen Türkiye rekoru kırılıyor. Sporcularım yüksek performansa ulaştılar. Dünya şampiyonalarında iyi sporcuların bulunacağı noktalara geldiler. Bunun daha iyi olması lazım. Dünya genelinde sporcularla aramızda çok az bir mesafe kaldı. Kısa sürede bu mesafeyi de kapatacağız" diye konuştu.

`OLİMPİYATLARA TEK SPORCUYLA DA OLSA KATILMALIYIZ´

Buz sporlarına Türkiye'nin geç başlamasına rağmen ülkede çok büyük potansiyelin olduğunu anlatan Lukanova, şunları söyledi:

"Takımın cevherini görmeseydim burada çalışmazdım. Sporcuların çok iyi potansiyelleri var. Yarışmalarda madalya almamız aslında uzun bir yol ama sporcuların bu performanslarıyla yakın zamanda podyumları dolduracağız. Olimpiyatlara en azından bir sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Avrupa'da, genç dünya şampiyonalarında, büyük organizasyonlarda madalya almaları bizim için önemli. Ama ilk hedefimiz olimpiyat, sonra diğer hedefler şampiyonalarda madalya almak."

PANDEMİ POZİTİF ETKİLEDİ

Pandeminin dünya ülkelerini etkilediğini ifade eden Lukanova, "Ben pandemi sürecinin biraz pozitif tarafından bakıyorum. Pandemi olmasaydı yarışmalar olacaktı, bu antrenmanları yapamayacaktık. Pandemi süreciyle yarışlar iptal edildiği için yaptığımız çalışmalarla takımın seviyesi günbegün artmaya başladı. Pandeminin bize çok küçük de olsa yardımı oldu. Daha fazla antrenman yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-09-29 09:24:58



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