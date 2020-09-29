Protokol yuva yaptı Evlendikten 4 ay sonra ayrılan genç çift Kaymakam ve Belediye Başkanının araya girmesiyle 1.5 yıl aradan sonra yeniden nikah masasına oturdu Bu kez çocuklarıyla birlikte “Evet” dediler

Erzurum’un Çat ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce dini nikahla evlenen ve 4 ay sonra ayrılan çift kaymakam ve belediye başkanının araya girmesi ile 1.5 yıl aradan sonra bu kez çocuklarıyla nikah masasına oturdu.

Edinilen bilgiye göre, Çat ilçesine bağlı Karaca Mahallesi’nde ikamet eden Nazlı Kul ile Bingöl Yedisu ilçesine bağlı Kasıklı Mahallesi’nden Ogün Özge birbirlerini severek 2 yıl önce dini nikah ile evlendiler. Evlendikten 4 ay sonra tartışan çift ayrıldı. Gelin Nazlı Kul hamile olarak baba evine geri döndü. 1.5 yıl ayrı yaşayan genç çiftin bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Belediye Başkanı Melik Yaşar ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Karabulut’un araya girmesi ile aileler bir araya getirilerek genç çift yeniden barıştırıldı. Yeniden nikah masasına oturan genç çifti nikahlarında ilçe protokolü yalnız bırakmadı.

10 aylık oğullarıyla birlikte nikah masasına oturan genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Melik Yaşar kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini Çat Kaymakamı Mustafa Karali ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Karabulut yaptı.

Aile yakınlarının da katıldığı nikah töreni sonrasında Kaymakam, Belediye Başkanı ve Jandarma Komutanı genç çifte altın hediye ettiler.

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