BB Erzurumspor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları

BB Erzurumspor, Süper Ligin dördüncü haftasında Cumartesi kendi evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor, maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde antrenmana düz koşu, dar alanda 52 top kapmanın ardından minyatür kale, taktiksel ağırlıklı çalışan mavibeyazlılar antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Takımda sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu, antrenmana katılmadı.
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