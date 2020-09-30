Aşkale’de asfaltlama çalışması başladı

Aşkale ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları başladı.

Mezarlık mevkiinden ilçeye giriş güzergahından başlanan sıcak asfalt çalışması ilçe merkezinde devam edecek.

Asfalt çalışmalarını Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat ve İl Meclis üyesi Naci Kırkpınar ile birlikte yerinde takip eden Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle aralarındaki Kilit Taş çalışmalardan sonra ana yollarda da ciddi çalışmalar, ciddi yatırımlar başlattık” dedi.

Başkan Yaptırmış, “İlçe halkımızın daha refah daha temiz bir ortamda yaşama isteklerine bizde belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Çalışma planlarımız doğrultusunda Allaha çok şükür bu sabah itibari ile asfalt dökme işlemine başlamış bulunmaktayız. Bize her konuda desteklerini eksik etmeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e ilçem ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Yine bizleri yanlız bırakmayan Ak Parti İlçe Başkanımız A. Kerim Polat, il ve ilçe meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda bitirmeyi planladığımız asfalt işlemi sonrasında projelerimize devam edeceğiz. İlçemize ve Aşkale halkına hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Yapımı devam eden Asfalt çalışması yaklaşık 2 bin ton kullanıldığı belirtildi.

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