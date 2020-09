81 ile Çanakkale ruhu taşınıyor 30 Eylül-1 Ekim 2020 tarihlerinde Erzurum’da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 2 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibaren yola çıkarak 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınıyor. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 30 Eylül1 Ekim 2020 tarihlerinde Havuzbaşı Kent Meydanı’nda 09:0018:00 saatlerinde halkın ziyaretine açık olacak.

“Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale”

Çanakkale Bir milletin doğduğu yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer. Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi etmediği yer. Bir milleti, millet yapan, adını tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret örneği ile yazdıran yer.

Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikâye ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi. Hiç eksilmedi, “Çanakkale” denildiğinde yüreklerimizi sızlatan o his. Hiç eksilmedi, “Çanakkale” denilince bizler için kendisini sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz saygı. İlk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden en büyüğüne kadar bilir Çanakkale’nin anlamını.

