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Özdilek: "Kadromuza 2-3 oyuncu daha katacağız" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanların olumlu olduğunu düşünüyorum" "Ligin başı hatırlanmaz önemli olan iyi bitirebilmek" BB Erzurumspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Özdilek: "Kadromuza 2-3 oyuncu daha katacağız" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanların olumlu olduğunu düşünüyorum" "Ligin başı hatırlanmaz önemli olan iyi bitirebilmek" BB Erzurumspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek kulüp tesislerinde gerçekleşecek olan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar alınan puanların olumlu olduğunu belirten Özdilek, “Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanın olumlu olduğunu düşünüyorum” dedi.
BB Erzurumspor cumartesi saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi. Yapılan idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdilek, "Ligin üçüncü haftası oynandı özellikle son oynadığımız deplasman maçını kazanarak gelmek moralleri yukarı çekti. Bu hafta Rizespor’la evimizde zorlu bir maç oynayacağız. Sonrasında ise milli ara var. Hala fiziksel olarak hazır olmayan ve takıma geç katılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın toparlanması adına iyi bir süreç olacağını düşünüyorum. Artık Süper Lig’de iç saha dış saha avantajı yok bunu üstüne basarak söylüyorum. Baktığımız zaman 3 maç oynadık 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Üçte üç yapabilirdik ama şimdiye kadar aldığımız puanın olumlu olduğunu düşünüyorum. Beni en çok mutlu eden şey her hafta üstüne koyarak oynayan bir Erzurumspor’un olmasıdır. Bu haftaki amacımız tekrar kazanarak milli araya üç puanla ve daha mutlu girmek. Bu zorlu mücadeleye hazırız bunu da belirteyim. Kolay olmayacak rakip puan olarak beklentinin çok altında ama oyuncu kalitesi çok güçlü olan bir takım. Bunu hep söylüyorum sahada bizim yapacağımız hareketler belirleyici unsurlar olacak” diye konuştu.

“Bizim açımızdan şuan her şey olumlu gözüküyor”
Milli aranın geç gelen oyunculara iyi geleceğini kaydeden Özdilek, “Oltan’ın sakatlığı devam ediyor. Sadiku ve Juju bugün bizimle beraber çalışmaya başladı. Ama geç kalan futbolcular var milli aranın bu oyunculara daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir sıkıntımız yok ama hafta sonuna kadar ne olur bilemiyorum. Bizim açımızdan şuan her şey olumlu gibi görünüyor” açıklamalarında bulundu.

“Muhakkak kadromuza 23 oyuncu katacağız”
5 Ekim’e kadar 23 oyuncuyla kadrolarını güçlendireceklerini de belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye’de transferlerde ve yaşanan süreçlerde imza atılmadan hiçbir şey net olmuyor. Netleştiklerimiz var sadece forvet oyuncusu değil 23 tane daha kadromuza katmayı düşündüğümüz futbolcu var. Doğru oyuncuları doğru noktalara almayı hedefliyoruz. Bize fayda sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Transfer dönemi kolay bir süreç değil. Bugün itibariyle bakarsak yaptığımız transferlerin çok olumlu katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Bu oyuncuların oyun ve fizik anlamında daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Umarım yeni katılacak olan arkadaşlarımıza beraber bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Transfer dönemi ayın beşinde bitiyor muhakkak kadromuza 23 oyuncu katacağız” dedi.

“Ligin başı hatırlanmaz önemli olan iyi bitirebilmek”
Ligin başında aldıkları puanlara göre başarılı olduklarını vurgulayan Özdilek, “Tabloya bakıyorum ve 42 hafta çok zor görünüyor. 3 haftaya göre yorum yaparsak çok gerçekçi bir yorum olmaz. Daha çok uzun bir maraton var ve ligin başında alınan puanlar çok önemlidir. Özellikle bizim gibi lige yeni çıkan takımlar için daha önemli bu açıdan başarılıyız. Bakıyoruz geçen sene şampiyon olan takım hiç puan alamamış ama alacaklardır. Her takımın dalgalanma yaşadığı dönemler olur bizimde olacaktır. Bizim amacımız bu dalgalanma sürecine çok kapılmadan ilerleyebilmek. Biz kendi adımıza çok iyi başladık bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz. Lig’in başı çok hatırlanmaz önemli olan Lig’in sonunu iyi bitirebilmek. Zaman zaman ifade ediyorum nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir” ifadelerini kullandı.

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