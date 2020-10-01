BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavibeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan formaları giyen Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında oynadı.

Transferi tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.