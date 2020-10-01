Aslı Nemutlu davasında, TKF eski başkanının cezası bozuldu (2)



'KARAR DÜZELTİLİR UMUDUYLA BEKLEDİK'

Yargıtay'ın bozma kararını değerlendiren baba Metin Nemutlu, 3 sene süren davada yerel mahkemenin kararının Yargıtay tarafından düzeltilmesini beklediklerini söyleyerek, ''Bu beklediğimiz bir karar değildi ama sonuçta yargıya bir şekilde inanmak durumundaydık. Yargıtay sürecinde, taleplerimizle düzeltiriz umuduyla beklemeye geçtik. Yargıtay'da süreçler beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Karardaki bazı yanlışlıklar, maddi hatalar düzeltilsin diye 2 kere Erzurum'daki mahkemeye geri gönderildi. 5 sene sonra, birkaç ay önce 12'nci Ceza Dairesi'nde alınan kararla ailece irkildik. Sayın daire başkanının muhalefet şerhi koymasına rağmen maalesef mahkemenin sayısal çoğunluğuna takılarak oy çokluğuyla aleyhimizde Yargıtay'da mahkemenin aldığı karar bozuldu. Tekrardan Erzurum'a ekim, kasım ayında başlayacak sürece dosyamız geri gönderildi. Önümüzde nasıl bir süreç var bilmiyoruz. Ama her halde birkaç celsede artık mahkeme tekrardan alınmış olan kendi kararını ve Yargıtay kararlarını gözden geçirecek. Çok üzüntülüyüz. Sonuçta bir milli kayakçı yetiştirdik aile olarak. Devletten de adaletten de fazla bir beklentimiz yok. Sadece kararlar doğru çıksın."

'NEREDEYSE BİZ AİLECEK SUÇLUYUZ'

Herkesin alınan kararların yanlış olduğunu bildiğini iddia eden Baba Nemutlu, "Herkes esasında alınan kararların yanlış olduğunu ve bazı birimlerin korunduğunu bilmesine rağmen aile olarak biz mağdur edildik. Neredeyse biz ailece suçluyuz, cezayı çekecek, parayı ödeyecek duruma getirildik. Hiçbir zaman adaletten, alınacak kararlarla ilgili ailece aklımızda soru işaretleri olmadı. İnşallah yanlışlık ve hatalar düzeltilir. Bizim ve kızımız lehine kararlar yeniden olumlu şekilde çıkar ümidiyle beklemeye geçiriyoruz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ

2020-10-01 11:32:13



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