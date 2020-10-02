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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yola düşen dev kayalar yolu kapattı

İHA

Yola düşen dev kayalar yolu kapattı

ErzurumArtvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzurum’un Oltu ilçesi ile Artvin yolu 70. kilometresinde yola düşen kayalar yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Ayvalı Mahallesi sınırlarında yola düşen dev kayalar kısa süreli yolu trafiğe kapattı. Dev kayaların yola düştüğü anda yoldan araçların geçmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Yola düşen taşlardan geçmek isteyen bazı sürücülerin ise araçlarının lastikleri patladı.
Lastikleri patlayan sürücü Mesut Kaya, “Oltu'dan Ayvalı'ya geldik çok tehlikeli kayalar uçmuş biz geçerken aracımızın lastiğini kestirdik yetkililerin bir an önce yolu temizlemeleri gerekiyor” dedi.

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