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Karnavas bezi geleneğini gelecek nesillerle aktarıyorlar İlmek ilmek dokuyarak bir geleneği yaşatıyorlar

İHA

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyü ile ismi özdeşleşen Karnavas bezi geleneği Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan kurs ile gelecek nesillerle aktarılıyor.

Karnavas bezi geleneğini gelecek nesillerle aktarıyorlar İlmek ilmek dokuyarak bir geleneği yaşatıyorlar

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyü ile ismi özdeşleşen Karnavas bezi geleneği Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan kurs ile gelecek nesillerle aktarılıyor.
Halk Eğitim Merkezi'nde istihdam edilen 40 kadın atadan kalma geleneği ilmek ilmek dokuyorlar. Karnavas bezinde her motifte bin bir renk, güzellik ve ruh insanı adeta büyülüyor.
Merkezde Karnavas bezi dokuyan 67 olan Sündüz Pala, bu işi 55 yıldır yaptığını söyledi. Sündüz Pala, karnavas bezi ile ilgili “Olur ilçesinde oturuyorum. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Meşhur karnavas başörtüsü örüyorum. Bunlar arasında çiçekçi cecim denen yöresel kilimleri de örüyorum. Karnavas bezinin önemi, eskiden köyde bulunan gelinlik yaşa gelmiş kızlar bunları yapmadan gelin olarak gitmezlerdi. Bu bezi örmek şart. Gelinlik yaşa gelmiş kızlarımızın çeyizlerine koyarız. Gelenek olarak bunu halen daha bu yörede yaparız. 67 yaşındayım 12 yaşımdan beri karnavas bezi işi ile uğraşıyorum. Bu meslek artık eski rağbetini kaybedip unutulmaya yüz tutuyor, bizlerde unutulmasın diye bu geleneğimizi devam ettiriyoruz” dedi.
Kursun farklı bir yerinde de usta öğreticiler kursa gelen kursiyerlere yöresel olarak ehram, cecim yapımı konusunda eğitim veriyorlar.
Usta öğreticilerden Gönül Aktürk kurs hakkında şu bilgileri verdi: “Burada usta öğretici olarak çalışıyorum. Projemiz karnavas bezi üzerinedir. Kursumuza gelen 40 bayana karnavas bezinin dokunuşunu öğreteceğiz. Kurs bitiminde İŞKUR iş istihdamı konusunda çalışma alanı oluşturursa çalışmayı düşünüyoruz. Karnavas bezinin özelliği tamamen organik pamuk olması, yıllar önce ninelerimiz karnavas bezini başörtüsü olarak, kullanırlarmış. Zamanımızda bunu modernize ederek hanımların örtü olarak kullanıyorlar”.
Bir başka usta öğretici Canan korkmaz ise “Önceden usta öğreticiydim, şimdi teknik destek vermek için burada bulunuyorum. Bizlere destek verilirse bu tanıtımları farklı alanlara taşımaya çalışacağız. Eskiden bu dokumalar yapılıyordu, şimdiki gençler bunları bilmiyor. Kursiyerlerimiz sayesinde bu geleneğimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Aklınıza ne geliyorsa bu eserleri geliştirmek amacındayız. Karnavas bezinin ismi o köyün ismi karnavas olunca isim oradan geliyor” diye konuştu.

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