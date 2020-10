Yeni yatırımlar için Tekman’a çıkartma yaptılar Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni yatırımlara yelken açıyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, Oltu’da yapımı devam eden Cağ Kebabı Tesislerinden sonra Tekman’da da süt ürünleri tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Erzurum Başkanı Fuat Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Tekman Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Demir, Erzurum’da küçükbaş hayvan sayısının en fazla Tekman’da olduğuna dikkat çekerek, “Hem Oltu’da yapımı devam eden Cağ Kebabı ve Kırmızı Et Entegre Tesisleri’nde işlenecek olan küçükbaş hayvan temini hem de söz konusu proje ile birlikte yürütülecek olan ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan’ projesinin alt yapı çalışmaları için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İlk olarak Tekman Kaymakamı Önder Çengel’i makamında ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu, ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan’ yetiştiriciliği projesi için sözleşmeli çiftçi modeli uygulayacaklarını ve bunun içinde ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığından destek beklediklerini söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak Oltu’da temelini attıkları ve yapımı devam eden Cağ Kebabı ve Kırmızı Et Entegre Tesisleri’nde işlenecek olan küçük baş hayvanların TKDK ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilecek destekle Erzurum’un çeşitli ilçelerinde ‘Sözleşmeli Çiftçi’ uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek, “Şuan yapımı devam eden Cağ Kebabı ve kırmızı Et Entegre Projemizin diğer bir ayağı da ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ projesidir. Dolayısıyla tesislerimiz de işleyeceğimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Yaptığımız araştırmalara göre Erzurum’da en fazla küçükbaş hayvan bulunan ilçe Tekman. Bu nedenle de ilk olarak Tekman Kaymakamımızı ve belediye başkanımızı ziyaret ettik. İlçe de mevcut küçükbaş hayvan sayısını daha da arttırmak için ‘sözleşmeli çiftçi’ modelini uygulamak istiyoruz. Bu konuda bizimle çalışmak isteyen çiftçileri tespit ve onlara yardımcı olmak için buradayız. Bugün gerek TKDK gerekse Tarım İl Müdürlüğü hayvan yetiştiriciliğine ciddi destek vermektedir. Çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanması için bizde elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Çiftçilerimizden ‘alım garantili’ küçükbaş hayvan üretmelerini istiyoruz. Böylece hem çağ kebabı tesislerimizin ham maddesini kendi bölgemizden karşılamış olacağız hem de bölgemizdeki küçükbaş hayvan sayısını bir milyona çıkartmış olacağız” dedi.

Çengel; Her türlü desteğe varız

Bu arada Tekman Kaymakamı Önder Çengel’de Tekman’da göçerlerle birlikte küçükbaş hayvan sayısının 600 bin civarında büyükbaş hayvan sayısının ise 73 bin civarında olduğunu hatırlatarak, “Biz kaymakamlık olarak bu konuda üzerimize düşün her konuda yardımcı olmaya varız. Ayrıca ilçemize ait bir de kaymak ve yoğurt benzeri yöresel Bahos peyniri mevcut. Bunun da üretiminin seri hale getirilmesini istiyoruz” dedi.

Demir: Süt işle tesisleri kuralım

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Demir, köylüler sütlerini bize vermeleri halinde buraya bir Süt İşleme Tesisleri kurar ve bu peynirin yanı sıra diğer süt ürünlerinin de üretimini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Başkan Demir, köylülerin sütlerini vermeleri halinde tesislerin kurulmasının problem olmayacağını belirterek, “Siz bize köylülerin sütlerini vermelerini garanti edin. Biz hemen buraya bir proje yaparak Süt Entegre Tesisleri’ni kurabiliriz. Bu konuda konu da sıkıntı yok, yeter ki köylüler sütlerini bize vermeye taahhüt etsinler biz hemen bir tesis kurarız.” dedi.

İlçe Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Mustafa Ergin’de köylülere sezonluk süt ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda her hangi bir sıkıntı olmayacağının garantisini verdiler.

Demir: Destek sizden yatırım bizden

Bunun üzerine Başkan Demir, “Tamam bu konuda hemen gerekli bir altyapı fizibilite çalışması yaptıralım. Kaymakamlık ile belediye ortak bir çalışma yapsın bize sonucu bildirsin. Biz de inceledikten sonra gerekli çalışmaları yapar ve buraya bir Süt Ürünleri İşletme Tesisi Kuralım. Hatta bu konuda önümüzdeki günlerde Tarım İl Müdürlüğümüz ve TKDK yetkililerinin de bulunacağı bir toplantı yapalım. Onlar çiftçilerimize ne verebileceklerini anlatsın. Biz de iş adamı olarak buraya nasıl bir yatırım yapıp tesis kuracağımızı anlatalım. Böylece hem biz kendi hammaddemizi üretimine hem de yan ürünlerin işletileceği bir tesisi kazandırmış oluruz. Ayrıca ilçe deki iş istihdamına da bir katkımız olmuş olur. Yeter ki siz burada bize destek olun, destek sizden yatırım yapmak bizden” diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği heyetini yaptığı çalışmaları yerinde gezdirerek bilgiler verirken, Tekmanlı olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Şakiroğlu’da doğduğu köyde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği heyeti ve belediye başkanı onuruna bir yemek verdi.

