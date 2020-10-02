Yeni yatırımlar için Tekman’a çıkartma yaptılar Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni yatırımlara yelken açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yatırımlar için Tekman’a çıkartma yaptılar Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni yatırımlara yelken açıyor

İHA

Yeni yatırımlar için Tekman’a çıkartma yaptılar Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni yatırımlara yelken açıyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu, Oltu’da yapımı devam eden Cağ Kebabı Tesislerinden sonra Tekman’da da süt ürünleri tesisi kurmak için kolları sıvadı.
Erzurum Başkanı Fuat Demir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Tekman Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Demir, Erzurum’da küçükbaş hayvan sayısının en fazla Tekman’da olduğuna dikkat çekerek, “Hem Oltu’da yapımı devam eden Cağ Kebabı ve Kırmızı Et Entegre Tesisleri’nde işlenecek olan küçükbaş hayvan temini hem de söz konusu proje ile birlikte yürütülecek olan ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan’ projesinin alt yapı çalışmaları için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İlk olarak Tekman Kaymakamı Önder Çengel’i makamında ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu, ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan’ yetiştiriciliği projesi için sözleşmeli çiftçi modeli uygulayacaklarını ve bunun içinde ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığından destek beklediklerini söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak Oltu’da temelini attıkları ve yapımı devam eden Cağ Kebabı ve Kırmızı Et Entegre Tesisleri’nde işlenecek olan küçük baş hayvanların TKDK ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından verilecek destekle Erzurum’un çeşitli ilçelerinde ‘Sözleşmeli Çiftçi’ uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek, “Şuan yapımı devam eden Cağ Kebabı ve kırmızı Et Entegre Projemizin diğer bir ayağı da ‘1 Milyon Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ projesidir. Dolayısıyla tesislerimiz de işleyeceğimiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Yaptığımız araştırmalara göre Erzurum’da en fazla küçükbaş hayvan bulunan ilçe Tekman. Bu nedenle de ilk olarak Tekman Kaymakamımızı ve belediye başkanımızı ziyaret ettik. İlçe de mevcut küçükbaş hayvan sayısını daha da arttırmak için ‘sözleşmeli çiftçi’ modelini uygulamak istiyoruz. Bu konuda bizimle çalışmak isteyen çiftçileri tespit ve onlara yardımcı olmak için buradayız. Bugün gerek TKDK gerekse Tarım İl Müdürlüğü hayvan yetiştiriciliğine ciddi destek vermektedir. Çiftçilerimizin bu desteklerden yararlanması için bizde elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Çiftçilerimizden ‘alım garantili’ küçükbaş hayvan üretmelerini istiyoruz. Böylece hem çağ kebabı tesislerimizin ham maddesini kendi bölgemizden karşılamış olacağız hem de bölgemizdeki küçükbaş hayvan sayısını bir milyona çıkartmış olacağız” dedi.
Çengel; Her türlü desteğe varız
Bu arada Tekman Kaymakamı Önder Çengel’de Tekman’da göçerlerle birlikte küçükbaş hayvan sayısının 600 bin civarında büyükbaş hayvan sayısının ise 73 bin civarında olduğunu hatırlatarak, “Biz kaymakamlık olarak bu konuda üzerimize düşün her konuda yardımcı olmaya varız. Ayrıca ilçemize ait bir de kaymak ve yoğurt benzeri yöresel Bahos peyniri mevcut. Bunun da üretiminin seri hale getirilmesini istiyoruz” dedi.
Demir: Süt işle tesisleri kuralım
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Demir, köylüler sütlerini bize vermeleri halinde buraya bir Süt İşleme Tesisleri kurar ve bu peynirin yanı sıra diğer süt ürünlerinin de üretimini gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Başkan Demir, köylülerin sütlerini vermeleri halinde tesislerin kurulmasının problem olmayacağını belirterek, “Siz bize köylülerin sütlerini vermelerini garanti edin. Biz hemen buraya bir proje yaparak Süt Entegre Tesisleri’ni kurabiliriz. Bu konuda konu da sıkıntı yok, yeter ki köylüler sütlerini bize vermeye taahhüt etsinler biz hemen bir tesis kurarız.” dedi.
İlçe Kaymakamı Önder Çengel ile Belediye Başkanı Mustafa Ergin’de köylülere sezonluk süt ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda her hangi bir sıkıntı olmayacağının garantisini verdiler.
Demir: Destek sizden yatırım bizden
Bunun üzerine Başkan Demir, “Tamam bu konuda hemen gerekli bir altyapı fizibilite çalışması yaptıralım. Kaymakamlık ile belediye ortak bir çalışma yapsın bize sonucu bildirsin. Biz de inceledikten sonra gerekli çalışmaları yapar ve buraya bir Süt Ürünleri İşletme Tesisi Kuralım. Hatta bu konuda önümüzdeki günlerde Tarım İl Müdürlüğümüz ve TKDK yetkililerinin de bulunacağı bir toplantı yapalım. Onlar çiftçilerimize ne verebileceklerini anlatsın. Biz de iş adamı olarak buraya nasıl bir yatırım yapıp tesis kuracağımızı anlatalım. Böylece hem biz kendi hammaddemizi üretimine hem de yan ürünlerin işletileceği bir tesisi kazandırmış oluruz. Ayrıca ilçe deki iş istihdamına da bir katkımız olmuş olur. Yeter ki siz burada bize destek olun, destek sizden yatırım yapmak bizden” diye konuştu.
Ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği heyetini yaptığı çalışmaları yerinde gezdirerek bilgiler verirken, Tekmanlı olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Şakiroğlu’da doğduğu köyde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği heyeti ve belediye başkanı onuruna bir yemek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltulular’dan Rektör Çomaklı’ya “Hayırlı Olsun” ziyareti
YEREL HABERLER Oltulular’dan Rektör Çomaklı’ya “Hayırlı Olsun” ...
Bacanağını ve baldızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Bacanağını ve baldızını öldüren sanığa 2 kez ...
Alcan: “Karantina Türkiye’de şiddeti arttırdı”
YEREL HABERLER Alcan: “Karantina Türkiye’de şiddeti arttırdı”
Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeline yönelik ...
Karnavas bezi geleneğini gelecek nesillerle aktarıyorlar İlmek ilmek dokuyarak bir geleneği yaşatıyorlar
YEREL HABERLER Karnavas bezi geleneğini gelecek nesillerle ...
Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen proje Tübitak’tan birincilikle ayrıldı
YEREL HABERLER Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen ...
Bacanağı ile baldızını öldürüp, 'Attığım sağ kalmaz' diyen eski uzman çavuşa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
YEREL HABERLER Bacanağı ile baldızını öldürüp, 'Attığım sağ kalmaz' ...
Başkan Sekmen’e organik bal hediye ettiler
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’e organik bal hediye ettiler
İlçeye animasyon ve çizgi filmli tanıtım Kaymakam yazdı, öğretmenler animasyon film olarak kurguladı
YEREL HABERLER İlçeye animasyon ve çizgi filmli tanıtım Kaymakam ...
Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Dev kaya parçaları, Oltu- Artvin yolunu ulaşıma ...
Yola düşen dev kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Yola düşen dev kayalar yolu kapattı
Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon filmini hazırladı
YEREL HABERLER Kaymakam senaryosunu yazdı, öğretmen animasyon ...
Genç kızlar, karnavas bezi dokumayı öğreniyor
YEREL HABERLER Genç kızlar, karnavas bezi dokumayı öğreniyor
Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Başarılı projelerle sözleşme imzalandı
Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzurum - Olur karayolunda kayalıklar üzerindeki yaban keçileri sürücülerin ilgi odağı haline geldi
YEREL HABERLER Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzurum - Olur ...
Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Aşkale'de Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Aşkale'de Covid-19 denetimi
Erzurum’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
Vali Memiş’ten Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Optisyen Gözlükçüler Odasından Sosyal Sorumluluk Projesi: “Bütün Çocuklar Görsün”
YEREL HABERLER Optisyen Gözlükçüler Odasından Sosyal Sorumluluk ...
Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı
YEREL HABERLER Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı’dan ...
Genç Memur Sen’den dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek açıklaması
YEREL HABERLER Genç Memur Sen’den dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ...
Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demircan: “Altın madenini ümitle bekliyoruz”
DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Baskil Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X