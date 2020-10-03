'Yangın var' diye çağırdılar, çiçek verip `İtfaiyecilik Haftasını´ kutladılar



Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Oltu içesinde mahalle muhtarları ve bir grup esnaf, yangın ihbarı yaparak çağırdıkları itfaiye ekiplerinin `İtfaiyecilik Haftasını´ kutladı ve çiçek verdi.

Oltu Halitpaşa, Şehitler, Aslanpaşa Mahalle muhtarları ve Oltu Çarşıbaşı esnafı plastik kasaları ateşe verdikten sonra itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Çarşıbaşı´ndaki yangın ihbarına gelen itfaiye ekiplerine muhtarlar ve esnaf sürpriz yaparak alkışlamaya başladı. Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural itfaiye erine çiçek vererek itfaiye haftasını kutladı. Vural, İtfaiye Haftası nedeniyle ilçede görev yapan Erzurum Büyükşehir itfaiye ekiplerine sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Vural, "Onlar bizim kahramanlarımız" derken, Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul ise "Dünyanın en zor işinde gönül rızasıyla çalışan, tek amacı insan hayatını kurtarmak olan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2020-10-03 09:22:38



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