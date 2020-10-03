Ağaç yüklü kamyon minibüse çarptı, faciadan dönüldü

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Erzurum’da ağaç yüklü kamyon, yolcuları taşıyan minibüse çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Alınan bilgilere göre, kaza HorasanAğrı karayolu mevkiinde meydana geldi. Ağaç yüklü kamyon, kimliği belirlenemeyen şoför idaresinde ki yolcuları taşıyan 36 M 9010 plakalı minibüse çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

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