Vali Memiş Çat Belediyesi’nin tesis inşaatını gezdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat Belediyesi tarafından yaptırılan Beton Santrali, Bims ve Kilit Parke Üretim Tesisi’ne tam not verdi.

Tesis hakkında Belediye Başkanı Melik Yaşar’dan bilgi alan Vali Memiş, söz konusu yatırımın ilçeye katma değer kazandıracağını ve örnek teşkil edeceğini söyledi.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Erzurum’un Çat ilçesine giden Vali Okay Memiş, Çat Belediyesi’nin Beton Santrali, Bims ve Kilit Parke Üretim Tesisi yatırımını da gezdi. Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından karşılanan tesiste incelemelerde bulunan Vali Memiş, Çat Belediyesi’nin hayata geçireceği bu yatırımın çok önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Okay Memiş’e tesis hakkında bilgiler veren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 18 dönümlük arazi üzerinde kurulan yatırım sayesinde Çat Belediyesi’nin üstyapı malzemelerini artık kendisinin üreteceğini belirterek, “Bu sayede hem maliyetlerimizi azaltmış olacağız hem de ilçemizde istihdam sağlamış olacağız” dedi.

İlk etapta 50 kişilik istihdam öngördükleri tesiste, kilit parke ve bims imalatı yapılacağını kaydeden Başkan Yaşar, ayrıca beton santraliyle de, hazır beton ihtiyacının karşılanacağının altını çizdi.

Yaşar, “Tesisimizde üreteceğimiz hazır betonu, belediyemizin kendi ihtiyaçlarının yanında inşaat sektörümüzün de istifadesine sunacağız. Yine kilit parke ve bims imalatımızdan yöremizdeki diğer belediyelerin faydalanmalarını da sağlayacağız” diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş de, “muazzam bir yatırım” olarak nitelendirdiği tesisin Çat ilçesine ve yöresine hayırlı olması dileklerinde bulunarak, yatırımdan dolayı Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ı tebrik etti.

