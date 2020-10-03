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BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0

DHA

BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-0


Salih TEKİN / ERZURUM (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
BB ERZURUMSPOR: Farnolle Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal (Dk. 69 Mitchell Donald), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 74 Sissoko), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 69 Ömer Şişmanoğlu)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Yasin Pehlivan (Dk. 60 Abdullah Durak), Fabricio Santos De Jesus, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Michalak (Dk. 59 Samudio), Boldrin, Remy (Dk. 90+3 Skoda)
SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu (BB Erzurumspor) Remy, Boldrin, Donsah (Çaykur Rizespor)Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig´in 4´üncü haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor´la 0-0 berabere kaldı.10´uncu dakikada Novikovas uzaktan sert vurdu, kaleci Gökhan´dan seken top kornere gitti.
24´uncü dakikada Emrah ile Murat'ın paslaşması sonrasında topla buluşan Novikovas, ceza sahasına girerken Rashad Muhammed'i gördü. Rashad´ın sert şutunda top defansa çarparak dışarı çıktı.
Maçın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.
53´üncü dakikada Rashad Muhammed´in ortasına gelişine vuran Emrah´ın şutunda top kaleci Gökhan´da kaldı.
55´inci dakikada Çaykur Rizespor´un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası önünden sert vuran Moroziuk´un şutu az farkla auta gitti.
70´inci dakikada Remy, ceza sahası içinde buluştuğu topu üstten auta gönderdi.
80´inci dakikada Emrah´ın sağ kanattan yerden gönderdiği topun üzerinden Novikovas atladı. Ceza sahası içinde toplu buluşan Sissoko´nun şutu auta gitti.
84´üncü dakikada Emrah´ın sert şutunda topu kaleci Gökhan son anda uzanarak parmaklarıyla kornere gönderdi.
Uzatma dakikalarında elektriklerin kesilmesi sonucunda stadyumda ışıklar sönünce maçın hakemi Ümit Öztürk, kalecilerle görüşerek son 3 dakikayı oynatma kararı aldı.
İki takımın da gol vuruşlarında başarılı olamadığı 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-03 18:13:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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