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Stjepan Tomas: “Rakımdan dolayı Erzurum’da 1 puan almak iyi durum” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: “Havadan dolayı oyuncularımız baya etkilendi”

İHA

Stjepan Tomas: “Rakımdan dolayı Erzurum’da 1 puan almak iyi durum” Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: “Havadan dolayı oyuncularımız baya etkilendi”

Süper Lig'in dördüncü haftasında BB Erzurumspor deplasmanında rakibiyle berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından konuştu. Tomas, “Erzurum’daki rakımdan dolayı oyuncularımız etkilendi. 1 puan almak iyi durum” dedi.
Süper Lig'in dördüncü haftasında BB Erzurumspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, sahadan 00 beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından açıklamalarda bulundu. Stjepan Tomas, “Burada oynamak çok zor, zor bir deplasman Erzurum’da. Rakımdan dolayı, havadan dolayı bizi ilk devre etkiledi. İkinci devre oyundan memnundum. Top bizde kaldı, kontrol bizdeydi. Yeni pozisyon da ürettik. İki üç tane gol kaçırdık. Geçen hafta da yüzde 100 net pozisyon vardı ama inşallah toparlayacağız. Yeni gelen oyuncular gelecek. 1 puan her zaman Erzurum’da bu rakımda almak iyiydi” şeklinde konuştu.

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