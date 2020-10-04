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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altay: “Özel sektör çalışanlarının Covid-19 kapsamında idari izin hakları var”

İHA

Altay: “Özel sektör çalışanlarının Covid-19 kapsamında idari izin hakları var”

Devlet dairesinde görev yapan memur, işçiler ve taşerondan 4D statüsüne geçenlerin, Covid19 hastalığına yakalandı mı idari izinli sayıldığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; "Özel sektör çalışanlarında durum aynı değil" dedi
Özel sektörde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun, Covid19 hastalığına yakalandı mı, karantina sürecinde ki 14 günlük zaman zarfında işveren tarafından ya rapor istendiğini ya da iş göremedikleri günler için maaşlarının kesildiğini belirten Altay, “Bazı işçilere yıllık izin verilse de yine haksız ve çifte standartlı bir uygulama olduğunu görüyoruz. Bizlere ulaşan işçiler, bu yapılanların fırsat eşitliğine aykırı olduğunu dile getirerek; "Birinci derecede yakınlarımızın veya kendimizin test sonuçları pozitif çıktığında karantinada olmamız gerekirken hastane hastane dolaşıp rapor almaya çalışıyoruz. Doktorlar veya sağlık ekipleri 'böyle bir şey olur mu? Siz idari izinlisiniz' demelerine rağmen hastaneler rapor vermediğinde karantinada geçirdiğimiz süre içerisinde maaşlarımız kesiliyor" diyorlar.
Resmi Gazete’de yayınlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda, içinde bulunduğumuz Covid19 salgını nedeniyle Erzurum ilinde genel sağlığı korumak ve yayılımı önlemek için oluşturulan İl Hıfzıssıhha Kurulu aynı Kanunun 3, 26, 27 ve 72 maddeleri gereğince, 16.08.2020 günü olağanüstü toplanarak 'Diğer Tedbirler' kapsamında "Covid19 hastasıyla temastan dolayı 14 gün boyunca ev izolasyonuna alınan veya Covid19 tanısı sonrası evde tedavisine devam edilen tüm kamu ve özel sektörde çalışanların evde izole geçirdikleri süre boyunca idari izinli sayılmalarına ayrıca kurumları tarafından rapor almaları yönünde hastanelere, aile sağlık merkezlerine gönderilmemelerine, rapor istenmemesine, filyasyon onamları tüm kamu ve özel işyerleri tarafından bu kişilerin idari izinli sayılmaları için kabul edilip gereksiz hareketlilik ve bulaş oluşmasının önüne geçilmesine karar verilmiştir", denmesine rağmen Erzurum ve diğer illerde ki iş verenler işçilerden rapor isteyerek idari izinli göstermediklerine dair şikayetler alıyoruz” dedi.
Altay, pandemi sürecinde bu sorunları yaşayan işçilerin, işten çıkarılma korkusuyla resmi kurumlara şikayet edemediğini, kendilerine ulaşarak sorunlarını dile getirmelerini istediklerini kaydeden Altay, “Ancak işçilerin de haklarını araması gerekiyor. Bu sorunları yaşayan işçiler 112'yi arayarak yaşadıkları sıkıntıları yetkililere aktarmalıdırlar. İşçiler, çalıştıkları iş yerlerinde maaşlarının kesilmesi korkusundan dolayı hastalıklarını gizleme gibi tavır sergiler ise önü alınamayacak sorunlarla karşı karşıya kalınır. Bu nedenle işveren yukarıda ki Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına riayet etmeli, böyle bir riski göze almamalıdır. Bunun yanında devlet yetkilileri denetimlerini artırarak bu yaşananların önüne set çekmelidir. Son olarak çalışanlar da Covid19 hastalığı belirtileri varsa kesinlikle gizlememeli, başkalarına bulaştırma ihtimalini göz önünde bulundurarak, hak ve vebale girmemelidirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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