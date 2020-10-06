Lokantaya dezenfeksiyon kabininden geçerek giriyorlar

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Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir işletmeci lokantasının girişine dezenfeksiyon kabini kurdu. Lokantaya gelen müşteriler ateşlerini ölçtükten sonra kabinin içine girerek püskürtülen ilaçlarla dezenfekte olduktan sonra masadaki yerlerini alıyor.

Covid-19 salgınında zaman zaman vaka sayılarının arttığı Erzurum'da merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki bir işletmeci, lokantasının girişine dezenfeksiyon kabini kurdu. Lokantaya giren müşteriler, masalarına geçmeden önce kabin üzerindeki ateş ölçer noktaya alınlarını uzatarak ateşlerini ölçüyor. Müşteriler daha sonra kabine girerek püskürtülen ilaçlarla dezenfekte olduktan sonra masalarına geçerek siparişlerini veriyor. İş yeri sahibi Halil Özcan, koronavirüs salgını sebebiyle üst düzeyde tedbir aldıklarını söyledi. Özcan, "Koronavirüs salgını sebebiyle üst seviyede tedbir alıyoruz. Gelen müşterilerimizin sağlığına büyük önem veriyorum. İlçe belediye başkanımız belirli aralıklarla işletmemizi dezenfekte ettiriyor biz de vatandaşımızı daha sağlıklı bir ortamda misafir edebilmek için dezenfeksiyon kabini kurmaya karar verdik. Müşterilerimiz lokantaya geldikleri vakit önce ateşlerini ölçüyoruz. Ateşleri normal çıkan müşterilerimiz dezenfeksiyon kabininden geçerek üzerlerindeki mikroplardan arınıp içeri giriyor. Ayrıca bütün masalarda el dezenfektanı bulundurarak hijyene de dikkat ediyoruz" dedi.

Dezenfeksiyon kabini uygulamasından müşterilerinin memnun olduğunu ifade eden Özcan, bazı vatandaşların, kabini x-ray cihazına benzettiklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-06 09:38:43



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