ETÜ kristal parlamaya devam ediyor

ETÜ Kristal Girişimcilik merkezi 2. Dönem girişimcileri için tüm pandemi önlemlerini alarak 11 gün süren eğitim gerçekleştirdi.
Girişimcilerin fikirlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları girişimcilik, 3D Modelleme, motivasyon, TÜBİTAK 1512 BİGG v.b eğitimleri içeren faaliyet boyunca 17 iş fikri sahibi alanında uzman eğitmenler tarafından yoğun bir programa uygulandı.
Eğitimin açılışına katılarak faaliyetlere start veren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak eğitimin son gününe de katılarak katılımcılara sertifikalarını verdi. Prof. Dr. Çakmak, Kristal girişimcilik merkezi yetkililerinin pandemi sürecinde yoğun çaba sarf ederek yapmış oldukları başarılı yüz yüze eğitim faaliyetinden dolayı tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.