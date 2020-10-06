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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Assistt Çağrı Merkezinde 300 kişilik ilave istihdam sağlandı

İHA

Assistt Çağrı Merkezinde 300 kişilik ilave istihdam sağlandı

ASSİSTT firması, Uzaktan Çalışma Yöntemi ile yeni bir çağrı merkezini daha Erzurum’da açarak, 300 kişinin daha Uzaktan Çalışma Yöntemi ile İşbaşı Eğitimi kapsamında eğitimlere başlamasına karar verdi.
Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ; “Milletvekillerimiz Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, ve İbrahim Aydemir, İl Valimiz Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Emin Öz, hep birlikte Erzurum’da yeni istihdam alanları oluşturmak için çaba içerisindeyiz, Bu çabalarımızın yeni bir meyvesini görmekten çok memnunuz” dedi.
Erzurum Milletvekilleri devreye girmişti.
Bahse konu yatırım ve benzeri yatırımların Erzurum’da gerçekleşebilmesi için geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşen AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, şunları söyledi: “Sayın Bakan; ilgili yatırımların gerçekleşmesi hususunda gereken mevzuat değişikliğini süratle gerçekleştirdi. Böylece pandemi döneminde çalışma hayatındaki önemi artan “Evden Çalışma Sisteminin” uygulanma imkanı doğdu. Bu vesileyle, Erzurum’a gelecek yatırımların önünün açılmasını sağladı. Kendilerine desteklerinden ötürü tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.
İlk etapta 300 gence iş imkanı oluşturuldu
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz ortak çaba sonucu Erzurumlu 300 gencin daha iş sahibi olmasının kapısı aralandı” dedi.
Akdağ açıklamasında şu görüşlere yer verdi;
“08/10/2020 15/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR ve Assistt firması ile yapılacak iki protokolle 150 + 150 olmak üzere 300 kişi Uzaktan Çalışma Yöntemi ile İşbaşı Eğitimi kapsamında eğitimlere başlatılacaktır.
Üç ay İŞKUR tarafından katılımcılara asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapılarak, sigorta primleri yatırılacak olup, bu üç aylık dönemde denetimler İŞKUR tarafından yine online olarak yapılacaktır.
İŞKUR tarafından finanse edilen üç aylık İşbaşı Eğitiminin tamamlanmasının ardından firma bu kişileri kendi bünyesinde evden çalışma yöntemi ile Çağrı Merkezi Personeli olarak istihdam edecektir.”
Görüşmeler devam ediyor
Ünlü GSM şirketi Wodafone firmasının da Erzurum’da çağrı merkezi kurarak yaklaşık 750 kişinin istihdam edeceği projeyle ilgili olarak temasların devam ettiği bildirildi.
2020 sonuna kadar 1350 kişiye daha iş imkanı sağlanması bekleniyor
Uzaktan çalışma kapsamında, maliyetlerin düşmesi ile istihdamın kolaylaştığı, sayısının artırıldığı, 2020 sonuna kadar Assistt Rehberlik Hizm. A.Ş. 300, Turkcell ( Global İletişim ) 600, Wodafone ( Teknofiks ve Permet ) 350, QNB Finansbank 100 olmak üzere toplam 1.350 kişinin daha istihdam edileceğinin beklendiği kaydedildi..
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ni (MHRS) oluşturarak Erzurum’da kurulmasını sağlamıştı. Bu yatırımla bugüne kadar binlerce Erzurumlu genç GSM şirketlerinde Çağrı Elemanı olarak çalışarak iş sahibi oldu.
İlgili şirketlerin insan kaynakları birimlerince profesyonelce mülakata tabi tutularak, diksiyon, bilgisayar kullanma becerisi gibi testlerle hakkaniyetle işe alınan bu gençlerin birçoğu edindiği tecrübelerle başka şirket ve kurumlara geçerek iş alanlarını geliştirdi.

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