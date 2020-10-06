Tepebaşı mevkiinde trafik kazası

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Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki 41 F 6851 plakalı otomobil Tepebaşı mevkiinde dikkatsizlik sonucu yol ortasındaki refüjlere çarparak takla attı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin müdahale ettikleri kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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