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Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ağır oldu

DHA

Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ağır oldu


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine 1 dakika kala, otomobiliyle hemzemin geçitten geçmek için güvenlik bariyerini kırmaktan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Emrah Korkmaz (35) davasında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, bariyerin açık görünmesi ile tren geçişi yönünden meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığı nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiği bildirildi.
Olay, 15 Aralık 2019 günü Yakutiye ilçesindeki Şehitlik mevkisinde meydana geldi. TCDD görevlileri, Yanıkdere'deki hemzemin geçidin, güvenlik bariyerinin kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, saat 15.57'yi gösterdiğinde, Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi, güvenlik bariyerlerinin kapandığı, hemzemin geçide gelen otomobil sürücüsünün, trenin geçişini beklememek için sağ bariyer kollarının ikisini kırdığını görüldü. Yine görüntülerden koşarak otomobiline binen sürücünün, sinyal lambalarının ikaz vermesine rağmen trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçtiği saptandı. 
TCDD görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilin plakasından sürücünün Emrah Korkmaz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Korkmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Korkmaz hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Korkmaz, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, "Sanık ve avukatının savunmasında her ne kadar suç kastı bulunmadığını, zaruret halinin bulunduğunu savunmuş iseler de dosya kapsamı, sanığın öne sürdüğü kızındaki yaralanmasından dolayı hastaneye dahi başvurmamış olması, sanık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle zaruret hali bulunmadığından savunmasına itibar edilmemiştir" denildi.
Sanığın sabıkalı geçmişi, sosyal ilişkileri, suçtan sonra ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetilerek iyi hal indirimi uygulanmadığına değinilen gerekçeli kararda, az ceza verilmemesi şu görüşlerle açıklandı:
"Sanığın özellikle eylemi gerçekleştirmesinin ardından kısa bir süre sonra tren geçişinin olması, bariyerin sanık tarafından bozulması nedeni ile başkaca araçlar yönünden bariyerin açık görünmesi ile tren geçişi yönünden meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığı karşısında, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman göz önüne alınarak sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşma suretiyle ceza tertibi yoluna gidilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-10-07 08:32:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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