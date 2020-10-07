Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi oldu

Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye birincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla “Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmayla, korona virüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak, Kuranı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

“1418 yaş arası erkek çocuklar” gurubunda Erzurumlu Hafız necip fazıl belge Türkiye 1.cisi oldu.

İlk elemeler sonucu yarı finale kalan 20 kişi sonrasında 7 finalist kaldı, finalde grubun en küçük yarışmacısı olan 14 yaşına yeni giren Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi oldu. Büyük Çamlıca Camii İmam Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Hafız Yusuf Belge’nin oğlu olan Hafız Necip Fazıl Belge yarışmada birinci olmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verildi.

Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.