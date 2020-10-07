Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Osmanlı-Rus savaşının yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda kuyuya düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Erzurumluların, Rus ordusuna geçit vermediği Aziziye Tabyaları'nı gezen ziyaretçiler, bölgedeki kuyulardan birine tilki düştüğünü gördü. Vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatla kuyuya inip, torbaya koydukları tilkiyi yukarı çıkartarak, doğaya saldı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-07 11:45:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.