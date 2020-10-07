Kahraman Gazi, Türkiye’de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Gözyaşlarını tutamayan Gazi Dadaş görevine dönmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman Gazi, Türkiye’de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Gözyaşlarını tutamayan Gazi Dadaş görevine dönmek istiyor

İHA

Kahraman Gazi, Türkiye’de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Gözyaşlarını tutamayan Gazi Dadaş görevine dönmek istiyor

Gabar Dağı’nda 3 yıl önce teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Erzurumlu Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, Türkiye’de ilk kez yapılan bir yöntemle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
4 Nisan 2017 yılında Şırnak’ta uzman çavuş olarak görev yapan Erzurumlu Abubekir Durmuş (36), 60 arkadaşıyla birlikte Gabar Dağı’na operasyona giderken yolda teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Durmuş, tedavi altına alındı. İlk olarak kafatasına yapay kafatası olarak titanyum kaplama yapılan Durmuş’un kafatası deri inceldiği için tutmadı, zamanla aşınarak açılma oldu. Toplamda 3 ameliyat geçiren Durmuş, son bir yıldır şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Durumunu anlatan bir video çekerek sosyal medyada yayınlayan Durmuş’a olumlu dönüşler oldu.
Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Abubekir Durmuş, Türkiye’de ilk kez yapılan yöntemle ameliyat edildi. Abubekir Durmuş’un bacağından alınan parçalar, kafatasına nakledildi. Sağlığına kavuşan Erzurumlu gazi Abubekir Durmuş, tedavisinin ardından Erzurum’a ailesinin yanına döndü. Defalarca ölümle burun buruna gelen Gazi Dadaş, 7 kez takdir belgesiyle ödüllendirildi.

“5 tonluk patlayıcının 1 tonu patladı, Allah bizi sakladı”
Operasyonun 4 Nisan 2017’de olduğunu ifade eden Abubekir Durmuş, “Teröristlerin daha önce döşemiş oldukları el yapımı patlayıcısını bizi oraya çekmek için görüntü vermişler. İHA’ların almış olduğu görüntü sonrası bizim tugay ve bölük oraya görevlendirildi. İntikal ettikten sonra arazi taramasına başladık. Teröristler bizim hareket ettiğimizi görünce gittiğimizi sanmışlar. Önceden yerleştirmiş oldukları el yapımı patlayıcısını infilak ettirdiler. Yaklaşık 5 tonluk el yapımı patlayıcısı düzeneği düzenlemişler. İnfilak ettirdikten sonra 1 tonu sadece patladı. Geri kalan 4 tonu kablolarda oksitlenme olduğu için temas sağlanamamış patlamamış. 5 tonluk patlayıcının hepsi patlasaydı 2030 tane şehit verebilirdik. Allah sakladı. 1 tonu patladı 3 arkadaşım şehit oldu, 6 yaralı vardı” dedi.

“Patlamadan sonra beni şehit oldu gözüyle helikoptere koymuşlar”
Patlamada yaralıların içinde en ağır durumu olanının kendisinin olduğunu belirten Durmuş, “Helikopter geldiğinde beni şehit olduğu gözüyle koymuşlar. Şırnak’ta ilk müdahalemden sonra Ankara GATA’ya sevk edildim. Uçakta 6 kere kalbim durmuş, hemşire sayesinde geri dönmüşüm. Ankara GATA’da yoğun bakıma alındım, 72 saat komada kaldım. Yoğun bir tedavi ve ameliyat sonucu hayata döndürüldüm. 45 gün yoğun bakımda kaldım” diye konuştu.

“Önceden yatağa bağlı yaşıyordum, şimdi hayata bağlı yaşıyorum”
Baş ağrıları artınca sosyal medyada video paylaşarak yardım isteğini kaydeden Durmuş, “Sosyal medyada video sonucunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından Ankara Tıp Fakültesine verdiği direktif sonucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar ve beraberindekiler 11 saatlik uzun uğraş sonucunda ameliyatımı gerçekleştirdiler. Ameliyatım başarılı geçti. Önceden yatağa bağlı yaşıyordum. Baş ağrılarım uyumayınca çok artıyordu. Şimdi hayata bağlı yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“İçim buruk, vatani görevime dönmek istiyorum”
Gözyaşlarını tutamayan Durmuş, vatani görevine bir an önce dönmek isteğini belirterek, “Ailemin yanına döndüm çok mutluyum ama bir yanım hep buruk. Vatani görevimden uzak kalmak, bir an önce iyileşip tekrardan eski görevime devam etmek istiyorum. Onun için de tedavilerime iyi bir şekilde devam ediyorum. En kısa zamanda bıraktığım üniformama, silahıma kavuşup şerefli ve onurlu görevime tekrardan devam etmek istiyorum” dedi.

“Komutanlarıma söyledim onun yerine ben giderim dedim”
Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan 64 yaşındaki baba Şefik Durmuş ise, “Ağır yaralanmıştı. 3040 gün komada kaldı. Öldürmeyen Allah öldürmedi. Komutanlarıma söyledim onun yerine ben giderim dedim. Maddi olarak bir şey istemiyorum ama manevi olarak topraklarımızı kimseye bırakmayız. Ben de gitsem, canım da gitse, evladım da gitse vatan sağ olsun. Hiç gözümü kırpmadan giderim. Allah razı olsun bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bizi yalnız bırakmadılar. Evladımla gurur duyuyorum. Bir Abubekirler gider on Abubekirler gelir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domates yüklü Tır devrildi
YEREL HABERLER Domates yüklü Tır devrildi
Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ...
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu Hafız Necip Fazıl Belge Türkiye 1.cisi oldu
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurumlu ...
Erzurum’da Serabral Parsi Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da Serabral Parsi Günü etkinlikleri
Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Erzurum Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz: “Tarihin bize bıraktığı bu eserleri yaşanır hale getirmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum Kalesi restorasyon çalışmalarında sona ...
Erzurum’da 4 bin 228 araç devredildi
YEREL HABERLER Erzurum’da 4 bin 228 araç devredildi
Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ağır oldu
YEREL HABERLER Bariyeri kırdıktan 1 dakika sonra tren geldi, cezası ...
Tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta
YEREL HABERLER Tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ...
2020-2021 URAP en iyi üniversiteler sıralaması açıklandı
YEREL HABERLER 2020-2021 URAP en iyi üniversiteler sıralaması ...
GSİM gençlik spor ve KYK faaliyetlerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER GSİM gençlik spor ve KYK faaliyetlerini masaya ...
Şenkaya’ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor
YEREL HABERLER Şenkaya’ya Küçük Sanayi Sitesi yapılıyor
Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı
YEREL HABERLER Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı
Tepebaşı mevkiinde trafik kazası
YEREL HABERLER Tepebaşı mevkiinde trafik kazası
Başkan Orhan’dan engelli öğrenciye çat kapı ziyareti Hayrunnisa’ya tablet bilgisayar sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan engelli öğrenciye çat kapı ...
Oltu'nun travertenlerini yok ettiler
YEREL HABERLER Oltu'nun travertenlerini yok ettiler
Mehmetçik Vakfı Pandemi döneminde de ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı Pandemi döneminde de ziyaretlerini ...
Assistt Çağrı Merkezinde 300 kişilik ilave istihdam sağlandı
YEREL HABERLER Assistt Çağrı Merkezinde 300 kişilik ilave istihdam ...
Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla sürüyor Koçak, otomatik aracına yapmış olduğu aparat ile gaz ve firen pedallarını birleştirdi Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde tornacı olarak çalışan Mükail Koçak kendi hayatını kolaylaştırmak için her geçen gün yeni bir icat geliştiriyor
YEREL HABERLER Parkinson Hastası otomatik aracını tek pedalla ...
Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı
Siyanürsüz altın çıkaracaklar Şantiye kurulması için fizibilite çalışmalarına başlandı Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek Bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık yatırım yapılacak 8 milyon metreküplük bir alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak saptandı Altının işlenmesi siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Siyanürsüz altın çıkaracaklar Şantiye kurulması için ...
Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı ...
Taşlıyurt ve Yeniköy’ün yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Taşlıyurt ve Yeniköy’ün yolları asfaltlanıyor
ETÜ kristal parlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER ETÜ kristal parlamaya devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X