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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi, ISIF 2020’yi 5 Madalyayla Tamamladı

İHA

Atatürk Üniversitesi, ISIF 2020’yi 5 Madalyayla Tamamladı

Bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF) hazırladıkları patentli ürünler ile 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da buluş fuarında önemli bir başarı elde ettiler.
2016 yılından günümüze kadar her yıl üzerine ekleyerek ulusal ve uluslararası buluş, ARGE ve inovasyon ekosisteminde önemli yer edinmiş İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı / ISIF, 2020 yılında pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.
Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olan ISIF, aynı zamanda 7’den 70’e büyük bir farkındalık etkinliği de oluşturuyor.
Türkiye’nin ve bölgenin en güçlü sınai mülkiyet ağı olmaya aday bir sosyal etkinlik olma özelliği taşıyan ISIF’te, eş zamanlı düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve panellerle değer kazanan kapsamlı bir eğitim organizasyonu düzenliyor.
“Ödül Alan Akademisyenlerimizi Kutluyorum”
Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinin Ağustos 2016 yılı ile Eylül 2020 arasında ulusal ve uluslararası 109 patent başvurusunda bulunduğunu söyledi.
Kazanılan madalyaların Atatürk Üniversitesi için birer gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, “Fikri olan, ülke bilimine değer kazandırmak için çabalayan ve topluma hizmet için çalışan herkese daima destek vermeye hazırız. Kazandıkları ödüllerle örnek teşkil eden akademisyenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
ISIF 2020 Etkinliği Kapsamında Ödül Almaya Hak Kazanan Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri şu şekilde sıralandı:
Buluş Sahibi Öğretim Üyeleri Buluş Adı
Altın Madalya
Ahmet Çelik Diskli Tip Gömücü/Ekici Ayaklarda Açı Ayar Mekanizması
Gümüş Madalya
Alptuğ Atila
Tuğrul Çağrı Akman
Nihal Efe Atila
Emrah Özakar
Rukiye Sevinç Özakar
Yücel Kadıoğlu
Mehmet Emrah Yaman İbuprofen, Psödoefedrin ve Erdostein İçeren Uzatılmış Salım Sağlayan Farmasötik Kompozisyon
Bronz Madalya
Mehmet Ertuğrul
Ali Taghizadehghalehjoughi
Sina Rouhı Kanserli Dokulara Anti Kanser İlaçların Direk Temas Etmesini Sağlayan Enjeksiyon Aparatı
Bronz Madalya
Armağan Hayırlı
Mehmet Cengiz Postpartum Dönemindeki İnekler ve Flushing Dönemindeki Koyunlarda Fertiliteyi Artırmak Amacıyla Glukojenik
Lipojenik Prekürsörlerin Pelet Formda Hazırlanması
Bronz Madalya
Selçuk Karaman
Arif Cem Topuz Güvenliği Arttırılmış Bütünleşik Bir Çevrimiçi Sınav Sistemi ve Yöntemi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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