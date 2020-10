Gabar gazisi Abubekir Durmuş: En çok üniforma ve silahımı özledim

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)HENDEK operasyonlarında görev aldıktan sonra Gabar Dağı'nda yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda yaralanan Gazi Uzman Çavuş Abubekir Durmuş (30), tedavisini sürdürdüğü Erzurum'daki baba evinde 3,5 yıl şerefle taşıdığı silahını ve üniformasını özlediğini söyledi. Durmuş, "Sağlığıma kavuştuktan sonra bıraktığım yerden vatanımızı korumaya devam edeceğim" dedi.

Erzurum'da yaşayan Durmuş ailesinin 5 çocuğundan biri olan Abubekir Durmuş, 2013 yılında jandarma uzman çavuş olarak Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda göreve başladı. Hendek operasyonlarına da katılan Durmuş, 4 Nisan 2017'de Gabar Dağı'nda gerçekleştirilen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu, 5 arkadaşının ise yaralandığı patlama sonrası vücudunun sol tarafı felç olan Durmuş'un Ankara'ya sevki sırasında 5 kez duran kalbi, görevli hemşirenin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. 6 ağır ameliyat geçirdiği başkentte Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi'nde kafasına özel yapım kafatası nakledilen Durmuş, uzun süren tedavinin ardından baba ocağı Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtindeki evine geldi.

`DEVLETİMİN DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİM´

Anne şefkati ve baba sevgisiyle fizik tedavisini sürdüren gazi Abubekir Durmuş, silahını ve üniformasını çok özlediğini söyledi. Önceleri yatağa bağımlı halde olduğunu ancak tedaviler sonucu yürüyecek hale geldiğini ifade eden Durmuş, "Şükürler olsun. Allah, devletimizden bin defa razı olsun. Maddi manevi desteğini hep yanımda hissettim. Sağlığım için gerekli bütün özeni gösterdiler. Eski sağlığıma kavuştum. Sol tarafımda kısmi felç var ama fizik tedaviyle o da düzelecek. Üniformamı ve silahımı çok özledim. Sağlığıma kavuştuktan sonra bıraktığım yerden görevime, vatanımızı korumaya devam edeceğim" dedi.

`HEP GURUR DUYDUM´

Anne Hacer Durmuş, gaziliğin herkese nasip olamayacağını belirtirken, baba Şefik Durmuş, "Abubekir'le her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Ne mutlu bana Allah bana böyle bir evlat nasip etmiş. Allah ondan yüz bin defa razı olsun. Vatanını, milletini toprağını her şeyini seven bir oğlum var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-07 15:21:57



