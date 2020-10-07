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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi tanıtıldı

İHA

‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa uygulayacağı “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.
Erzurum Valiliği ev sahipliğinde Ziraat Bankası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Beledi Başkanlığı nezdinde Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen imza protokolü töreninde projenin detayları anlatıldı.
Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan, kaymakamlar, Ziraat Bankası yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar açılış bölümünde yaptığı konuşmada, “Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi lansman programı düzenlendi. Hızlı ve sürekli değişim içerisinde bulunan tarım sektörü dünyada stratejik öneme sahip hale geldi. Dünya için ana strateji oluşturmaktadır. Mücadelenin temel amacı gelecek nesillere organik ürünler temin etmek. Pandemi sürecinde de görüldü ki tarım sektörünün önemi bir başkaymış. Erzurum’da tarım vazgeçilmez bir sektörü haline gelmiştir” dedi.
Erzurum Ziraat Bankası Bölge Yatırımcısı Gürhan Yapıcı ise, “Ülkemizde mevcut sürü sayısı 34 milyon civarındadır. Bu projedeki amacımız bu sayıyı 80 milyon hedefine ulaştırmaktır. Neden koyunculuk projesi? Anadolu coğrafyası koyunculuk yapmaya uygundur. Yerli koyun ırklarımız yeterince verimlidir. Ülkemizde kırmızı et açığımız var. Bu açığı kapatmanın en kolay yolu koyun yetiştiriciliğidir. Mera hayvancığı çok önem arz ediyor. Tarım İl Müdürlükleri koyun ırklarını belirleyecektir. Damızlık hayvan teminini sağlayacaklardır. Hayvan kesimi yapacak firmaları belirleyeceklerdir. Önemli bir konu üç aylık periyotlarla kredilendirilen işletmeleri kontrol edeceklerdir. Sorunu olmayan işletmelere kredi kullanılmasını sağlayacaklardır” diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen da konuşmasında “Önemli adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Laf söylemenin yerine icraat yapmanın yeri gelmiştir. Yalnızca devletin verdiği imkanları kullanıp boşa zaman harcamanın yerine devletin verdiği imkanları değerlendirerek gerçek üretime geçmenin zamanı gelmiştir. Valilik ve Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa elimizi taşın altına hep birlikte koymamız şart. Hayvancılıkla uğraşan birlikler de bu işin içine tam anlamıyla girmeli” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise projenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Özellikle şunu belirteyim ki heyecan verici bir proje. Hayal ettiğim bir proje. Ziraat Bankası yönetimine teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. Çiftçilerimizin heyecanla beklediği projedir. Gözümüz aydın. Hedef olarak 81 il arasında bu projeyi en iyi uygulayan il olacağız. İkinci sırayı kabul etmiyorum birinci sırada olacağız. Türkiye merasının yüzde on üçü bizde mi, toplam mera sayısı en fazla olan il Erzurum, koyunculuk ve meracılık yönünden en elverişli coğrafya yine Erzurum, o zaman biz bunu başaracağız. Bürokrasi elbette olacak. Biz bunu seven toplumuz. Bürokrasi olması gerekendir. İşini geciktiren kişiyi eleyeceğiz, o kişi bizim işimize yaramaz. Çiftçilerimize iyi niyetle yaklaşım göstereceğiz. Bazı kişiler vardır çalışır ama bir şeyi başaramamıştır, bunu koruyacağız. Çoban konusu da önemli, çoban istihdamını da sağlamamız lazım. Göreve gelirken bizim hedefimiz vardı 1 milyon küçükbaş hayvan temini bunu başarmaya az kaldı. Dokuz yüz bin civarındayız. Koyunculukta 22. sıradayız. Hedefi büyütüyoruz en az yıllık 1 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı 2 milyona çıkarıyoruz ve mutabıkız. Biz bu sayıya ulaşırız ve başarırız. Bu şehirde aslında 2 milyon küçükbaş hayvan bile az gelir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ziraat Bankası yönetimi ve Erzurum Valiliği ortak protokol imzaladılar.

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