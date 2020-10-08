ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Akademik Spor Araştırmaları Kongresi’ne katıldı

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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, online olarak gerçekleştirilen IV. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi’ne katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çakmak, açılış konuşmasında sporun ve sporcunun toplumsal hayattaki önemine değinerek, spor bilimleriyle ilgili bu tür bilimsel kongre ve sempozyumların faydalı olacağını belirtti. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, sporun insan hayatındaki önemini ve yerini bir kez daha hatırlattığını kaydeden Çakmak, bu tarz bilimsel etkinliklerin farklı kazanımlar ortaya koyacağını ifade etti. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve onların yetiştirdikleri sporculardan da bahseden rektör Çakmak, kongreyi düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkürler etti.

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