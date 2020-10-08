'Mümessil' filmi oyuncularının cağ kebabı nedeniyle kilo şikayeti



Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olayları anlatacak olan 'Mümessil' filminin çekimleri devam ediyor. Başta Erzurum olmak üzere Narman, Tortum gibi ilçelerde çekimleri süren filmin 15-17 ekimde tamamlanması planlanıyor. Çekimlerde, kostümlerin üzerlerine olmadığını belirten oyuncular, bol cağ kebabı yemeleri nedeniyle aldıkları kilolardan şikayetçi.

Servet Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ'ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Volkan Başaran, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan ve Seyithan Özdemir yer alıyor. Filmin çekimleri başta Erzurum olmak üzere, Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'nde yapıldı. 500'e yakın Erzurumlunun da figüran olarak katıldığı filmin 15- 17 ekimde tamamlanması planlanıyor.

'SABAHAKŞAM CAĞ KEBABI YİYORUZ'

Doğal film platosu dedikleri Erzurum'daki çekimlerden memnun olduklarını belirten oyuncuların en büyük şikayeti, aldıkları kilolar. Başrol oyuncusu Bozdağ, sürekli cağ kebap yemekten en az 23 kilo aldığını söyledi. Kostüm provalarında large olarak giydiği kıyafetlerin artık olmadığını ifade eden Bozdağ, "Kostümcü arkadaşlar 'Ne olabilir ki bir haftada, düğmeler kavuşmuyor' diye şaşırıyorlar. Ben ve ekip arkadaşlarım gerçekten kilo aldık. Bunu saklamıyoruz. Ben 23 kilo almışımdır. Burcu öyle, Dila Hanım öyle. Sabah, akşam cağ kebabı yiyoruz" dedi.

Adanalı olduğunu hatırlatan Ayhan Taş ise "Adana kebabını ya bir ya da 1,5 söylersin, ne kadar yiyeceğini bilirsin. Ama cağ kebabında öyle değil. Cağ bittikçe geliyor. Ben de artık 3,5 cağda durmaya karar verdim" diye konuştu.

Filmin oyuncularından Dila Danışman ise cağ kebabını çok sevdiğini ifade ederek, "Çılgınlar gibi cağ yedim hala da yiyorum. Burası yediriyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU

2020-10-08 10:18:05



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