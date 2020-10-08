DHMİ Erzurum verileri açıklandı Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Eylül ayları toplamında 405 bin 566 yolcuya hizmet verdi

Erzurum’da hava ulaşımı trafiği korona virüsün olumsuz etkisinden sıyrılarak yeniden yoğunlaşma seyrine girdi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Palandöken Kış Turizminin hava trafiğini olumlu etkilemesi ve özellikle dış hatlarda artış kaydetmesi bekleniyor.

DHMİ Erzurum Verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Eylül dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak Eylül döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 455, dış hatlarda 84, toplamda ise 3 bin 589 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.37 oranını teşkil etti.

9 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Eylül ayları toplamında 405 bin 566 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 403 bin 512 iç hat, 2 bin 54 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,50 olarak hesaplandı.

9 Aylık Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak Eylül döneminde 2 bin 675 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 15’i dış hat, 2 bin 675’i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0,55 oldu.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 3 bin 877, dış hatlarda 33 ton olmak üzere toplam 3 bin 910 ton yük taşındı. Dış hatlar yük ağırlığının toplam yükteki payı yüzde 0,84 oldu. 2019 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından 5 bin 463 ton iç hat, 114 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 5 bin 577 ton yük taşınmıştı.

Eylül Ayında 9 Milyon 474 Bin Kişi Hava Yolları İle Seyahat Etti

Eylül ayında iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiği 112 bin 832 olurken, 2020 yılının ilk 9 ayında havalimanlarında toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında iç hatlarda 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu trafiği eylül ayında %13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu.

Turizm merkezlerinde yolcu hareketliliği devam ederken, turistik merkezler arasında Antalya, en çok yolcu alan havalimanı olarak öne çıktı.

Dhmi Türkiye Genel Verileri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. KOVID19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı. Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ediyor.

Dış Hat

2020 Eylül ayında; iç ve dış hatlarda toplam uçak trafiği 112 bin 832 olurken, söz konusu ay içinde 9 milyon 474 bin 204 kişi güvenle seyahat etti. Tüm dünyada havacılık sektörü durgunluk ve gerileme içindeyken, geçtiğimiz Ağustos ayında 32 bin 041 olan Türkiye’deki dış hatlar uçak trafiğinin %1,4 artış göstererek 32 bin 497 olarak gerçekleştiği görüldü. Ağustos ayında 3 milyon 810 bin 11 olan yolcu sayısı da eylül ayında %13,5 artışla 4 milyon 325 bin 265 oldu.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; eylül ayında iç hatlarda 56 bin 585 ton, dış hatlarda 187 bin 439 ton olmak üzere toplam 244 bin 024 tona ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 358 bin 512 ton, dış hatlarda 1 milyon 360 bin 225 ton olmak üzere toplamda 1.718.737 ton oldu.

2020 yılının ilk 9 ayında havalimanlarında toplam 785 bin 240 uçağa hizmet verilirken, havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 37 milyon 416 bin 797, dış hat yolcu trafiğinin 24 milyon 304 bin 493 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 61 milyon 764 bin 733 olarak gerçekleşti.

Turizm merkezlerinde hareketlilik devam etti, Antalya Havalimanı birinci sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının havaalanlarını salgına karşı tedbirlerin uygulanması yönünde sertifikalandırması ve havaalanı otel arasındaki her noktada gerekli önlemlerin en üst düzeyde alınması nedeniyle, Türkiye’de turizm hareketliliği de devam etti. İlk dokuz aylık verilere göre; turizm merkezlerimizdeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 14 milyonu aştı.

Bu havalimanlarında iç hatlarda 7 milyon 352 bin 034, dış hatlarda 6 milyon 710 bin 587 olmak üzere toplamda 14 milyon 62 bin 621 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde iç hatlarda 70 bin 715, dış hatlarda 48 bin 418 olmak üzere toplamda 119 bin 133 uçak trafiği gerçekleşti.

İlk 9 aylık dönemde iç hatlarda 2 milyon 380 bin 964, dış hatlarda 4 milyon 751 bin 599 olmak üzere toplamda 7 milyon 132 bin 563 yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı bu alanda ilk sırayı aldı.

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