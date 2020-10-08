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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam destek

İHA

Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam destek

511 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle Oltu'da yapılan sportif faaliyetlere İlçe Müftülüğü bünyesindeki kuran kursları tam destek verdi.
Oltu Alaaddin Aslan kuran kursunda hafızlık eğitimlerine hafızlık eğitimlerine devam eden öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. toplam 48 öğrencinin katıldığı turnuvada ilk 3'e giren takımlara madalya ve hediyeleri ilçe müftüsü Sinan Cansever, İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Müftülük Şube Müdürü Muhassin Demir tarafından verildi.
Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever, “Sağlıklı olmak için daima spor yapılmalıdır, mal mülk bir yere kadar sağlık satın alınamayacağından dolayı sporun yapılması gereklidir” dedi.
Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş ise, “Spor salonumuz ve stadyumumuz spor yapmak isteyen bütün herkese kapılarımız açıktır, yeter ki çocuklarımız spor yapsın. Biz gece gündüz hizmet vermeye razıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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