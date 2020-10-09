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Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız

DHA

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak, hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun (17) ölümüyle ilgili sonuçlanan dava dosyası Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce incelendi. 9 kişi hakkındaki beraat ile Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'a verilen mahkumiyet kararını onayan Yargıtay, eski Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Özer Ayık ile eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen ve paraya çevrilen hapis cezalarını ise bozdu. 12'nci Ceza Dairesi, iki sanığa beraat kararı verilmesini talep etti. Yargıtay'ın kararı sonrası 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde Aslı Nemutlu davası yeniden görüldü. Duruşma aralık ayına ertelenirken, Erzurum'a gelen Nemutlu ailesi, "Şoktayız ve şaşkınız. Doğru kararın ve adaletin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Erzurum'a gelen Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 tarihinde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak, hayatını kaybetti. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili 16 sanıklı dava, 26 Kasım 2015 günü karara bağlandı. Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, eski TKF Başkanı Özer Ayık ile federasyon gözlemcisi olan Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'a 'Taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2,5'ar yıla düşürdü. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyen sanıkların cezası, 16 ay eşit taksitle ödenecek şekilde 18 bin 200'er lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, antrenörler Recep Süleyman Dilik ve Fidan Kırbaç Özbakır ile Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan'ı 2'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. 4 sanığın cezaları da iyi hal indirimiyle 1'er yıl 8'er aya düşürülüp, 5 yıl süreyle ertelendi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyen eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası ise 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi. Mahkeme para cezasının 10 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır'ın hükmün kesinleşmesinden itibaren olmak üzere 1 yıl süreyle antrenörlükten menedilmesine, diğer 5 sanığın da 1 yıl süreyle kayak sporuna ilişkin resmi bir görev almamasına karar verdi. Aralarında eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, eski İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik'in de bulunduğu 9 kamu görevlisi ise beraat etti.
9 SANIĞIN BERAAT KARARI, 1 SANIĞIN İSE CEZASI ONANDI
Sanık avukatları ve Nemutlu ailesinin avukatının itirazları üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce incelendi. 12'nci Ceza Dairesi, Nemutlu ailesinin avukatlarının 9 sanığın görevlerini ihmal ettikleri ve cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarını reddederek, mahkemenin verdiği beraat kararlarını oy birliği ile onadı. Sanıklardan Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'a verilen cezayı yerinde bularak, oy birliğiyle onayan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığın icra ettiği mesleğin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmaması nedeniyle 1 yıl süre ile kayak sporuna ilişkin resmi bir görev almaktan yasaklanması kararını ise kaldırdı.
Eski TKF Başkanı Özer Ayık ile eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen ceza ise bozuldu. Başkan Ahmet Er'in muhalefet şerhi koyduğu, 4 üyenin oy çokluğu ile aldığı bozma kararında, iki sanığa beraat kararı verilmesi talep edildi.
AİLE ERZURUM'A GELDİ
Bozma kararı sonrası Yargıtay kararına ilişkin görüşleri sorulması için 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davaya, sanıklar Özer Ayık ve Ahmet Muhtar Kurt'un avukatları mazeret sunarak katılmadı. Sanıkların da gelmediği duruşmaya İstanbul'da yaşayan Nemutlu ailesi avukatlarıyla birlikte katıldı. Avukat mazereti ve duruşma hakiminin farklı olması nedeniyle duruşma aralık ayına ertelendi.
'BEN ŞOKTAYIM, ŞAŞKINLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'
Duruşma sonrasında açıklama yapan baba Metin Nemutlu, 5 yıl sonra kızlarının davası için yeniden Erzurum'a geldiklerini söyledi. Baba Metin Nemutlu, "Mahkemenin kararında direnmesi için ifade vermeye geldik. Mahkeme hakimimiz izinliymiş. İnşallah 2 ay sonra Hakim Bey dosyamızın arkasında durur, bizim lehimize istediğimiz kararı çıkartır. Bu sürecin sonuna geldiğimizde artık ailece inanmış oluruz. Umudumuzu hala sürdürüyoruz. Türk adaletinden her zaman doğru kararlar çıkacağına inanıyoruz. 12'nci Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er, çok doğru gerekçelerle muhalif şerhini koymuş. Diğer üyeler nasıl uygun gördüler bilemiyorum ama bana göre olması gereken başkanın görüşüne göre bir karar çıkmasıydı. Cezanın artırılmasını, azaltılmasını bırakın tamamen cezasız kıldılar. Ben şoktayım, şaşkınlığımız devam ediyor" diye konuştu.
'ADALETİN PEŞİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Kızının davasının takipçisi olduklarını belirten anne Ayşe Elerman Nemutlu ise "Daire başkanı Ahmet Er'in açıklamaları ve gerekçelerinin çok dikkatli tekrar gözden geçirilerek hakimin doğru karar vereceğine eminim. Biz her zaman buradayız. Karşı tarafın da avukatının burada olmasını arzu ediyoruz. Gücümüz yettiğince burada olacağız. Doğru kararın ve adaletin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-10-09 07:58:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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