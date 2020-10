EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, "Maraş, KKTC için bir millî mücadele meselesidir"

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kapalı Maraş’ın sahil kesiminin 46 yıl sonra açılışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdenizde sürdürmüş olduğu varlık mücadelesinin devamı için Kapalı Maraş hamlesi ile çok önemli bir adımın atıldığını söyleyen Hikmet Eren, “Maraş bölgesi, Kıbrıs sorununun çözümündeki en kritik meselelerden olan mülkiyet hakkı uyuşmazlığının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Maraş’ın, döneminde tamamen Osmanlı mülkiyetinde olan bir toprak olduğu belgelerde mevcuttur. Yani şu anda da KKTC toprağı olduğu gerçeği tartışmasızdır. Kıbrıs Türk makamları her türlü tasarruf hakkına sahiptir ve bugün sahildeki dikenli teller kaldırılarak tarihe önemle not düşülecek bir açılış gerçekleşmiştir. Artık Maraş’ın sahilleri 46 yıl sonra KKTC’nin kıymetli halkının istifadesine sunulmuştur” dedi.

Maraş tamamen açıldığında tıpkı eskiden olduğu gibi dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini belirten Hikmet Eren, “Şimdilik Maraş bölgesinde özel mülk olarak sayılmayan yerler açılıyor. Devam eden süreçle diğer yerleşim yerlerinin de açılması planlanmaktadır. Şu an işleyen süreçte Mal Tazmin Komisyonu mevcut. Bu komisyona eski mülk sahipleri müracaat etmektedir ve bu müracaatlar değerlendirilmektedir. Mülklerin gerçek sahiplerine verilerek, bölgede çözümsüzlüğe sevk edici durumların yaşanmaması için çalışmalar hızla sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Hikmet Eren, “Maraş’ın açılması, ülkenin sahip olduğu bütün potansiyeliyle beraber, tüm dünya ülkelerince KKTC’nin tanınırlığı için çok önemli bir adımdır. Maraş’ın açılması Doğu Akdeniz sürecini de etkileyecektir. Gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gerekse buradaki varlığı kabul etmekte karşıt duruş sergileyen yönetimlere önemli bir mesaj niteliğindedir. Maraş, KKTC için bir millî mücadele meselesidir. Bu açılış, sadece KKTC’nin değil, Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’deki hakları ve varlığını vurgulamada verilen en önemli kararlardan biri olmuştur. Türkiye, Kuzey Kıbrıs yönetiminin aldığı kararın arkasında istisnasız durmuştur. Bu karara karşı duran yönetimlere, özellikle BM, GKRY, Yunanistan ve Rusya’ya karşı, TürkiyeKKTC ayrılmaz birlikteliğinin bu somut göstergesi ciddi mesajlar taşıyan uluslararası bir nota niteliğindedir" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özlem ile açılışını hayal ettiği Maraş bölgesi ile alakalı yapılan hamlenin doğru karar olduğunu ifadelendiren Hikmet Eren, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın yapmış oldukları açıklamalar, alınan karaların yerinde olduğunun ve hukukî olarak emin adımlarla yüründüğünün göstergesidir. Maraş hayalet şehir değil, hayallerin yıllar sonra dahi olsa gerçeğe dönüştüğü; bir ülkenin varlığını, millî gücünü haykırarak, tüm dünyaya hak ve hukukla ispatladığı, gerçekler üzerinde yükselen bir odak bölgedir. Türkiye ve KKTC, Maraş ve bölgesel tüm hususlarda birlikte hareket ettikleri sürece bölge barışına hizmet edeceklerdir ve uluslararası konjonktürdeki statüleri net olacaktır" dedi.

