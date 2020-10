Vali Memiş denetimlere devam ediyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs (Covid19) denetimlerine devam ediyor.

Denetimlerini özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerden seçen Vali Okay Memiş’in bugünkü denetleme durağı Kongre Caddesi oldu. Çevredeki esnafı ve vatandaşları denetleyen Vali Memiş, maske takan vatandaşlara teşekkür ederken maske kuralına uymayan vatandaşlara ise uyarılarda bulundu. Kahvehaneleri ve berberleri de gezen Erzurum Valisi Okay Memiş, vatandaşların isteklerini dinledi.

