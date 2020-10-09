Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle oldu

İHA

Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle oldu

Atatürk Üniversitesinde bilimsel ve akademik alanda yaşanan değişim ve dönüşüm, birimlerde de devam ediyor. Bu kapsamda uzun süre Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürlüğü görevini yürüten Erdal Karagülle, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni genel müdürü oldu.
Atatürk Üniversitesi tarafından öğrencilere, öğretim üyelerine ve şehirdeki eğitime katkıda bulunmak amacıyla kurulan ve günümüze kadar birçok başarılı projenin altına imza atan Kalkınma Vakfının genel müdürü olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagülle, Özel Vakıf Okulları bünyesinde başarılı işlere imza atıklarını belirterek yeni dönemde de eğitime katkı sunmak üzere çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
“Vakfımız, Üniversitemiz Adına Faydalı İşlere İmza Atıyor”
“Vakfın temel amacının dar gelirli öğrencilerimize burs imkânı sağlamak ve öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmalarına katkı sunmaktır” diyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: “Kalkınma Vakfımız; öğretim üyelerimizin şehrimizde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ürettiği bilimsel bilgileri ilk elden şehrimizle paylaşarak şehirüniversite bütünleşmesine katkıda bulunuyor. Vakfın önemi de burada ortaya çıkıyor. Halk ve kent ile bütünleşmiş üniversite olmak, üniversitenin vatandaş ile birlik olmasını sağlamak, toplumun rahatlıkla üniversite ile temas kurabilmesine zemin hazırlamak, üniversitenin çok daha etkin olmasını ve faydalı işler yapmasını sağlıyor” dedi.
Sadece bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin değil, çatısı altında eğitim alan öğrencilerinin de sürekli gelişimleri konusunda önde gelen çalışmalara imza attığını belirten Çomaklı: “İşte tam bu noktada üniversitemizde eğitim alan dar gelirli öğrencilerimize burs vermek, yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre gibi bilimsel çalışmalarda öğretim elemanlarımızı daha çok desteklemek, araştırma projelerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni müdürümüz Erdal Karagülle ile daha da yüksek bir performansla devam edeceğimize inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş: “2 milyon küçükbaş hedefi hayal değil”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “2 milyon küçükbaş hedefi hayal değil”
İŞKUR Erzurum’da yeni normalleşme döneminin işgücü piyasa analizini çıkartacak
YEREL HABERLER İŞKUR Erzurum’da yeni normalleşme döneminin işgücü ...
Vali Memiş denetimlere devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Memiş denetimlere devam ediyor
Moğolistan Ankara Büyükelçisinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Moğolistan Ankara Büyükelçisinden Atatürk ...
EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, "Maraş, KKTC için bir millî mücadele meselesidir"
YEREL HABERLER EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, "Maraş, KKTC için bir ...
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi hasta hayvanlar için umut oluyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Hayvan ...
İhracat yapan firmalara teknik inceleme ziyareti
YEREL HABERLER İhracat yapan firmalara teknik inceleme ziyareti
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız
YEREL HABERLER Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ...
Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ailesi: Şaşkınız
YEREL HABERLER Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Aslı Nemutlu'nun ...
Hayvan Bakım Evi kışa hazır
YEREL HABERLER Hayvan Bakım Evi kışa hazır
Kayakla Atlama Milli Takımı, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atladı
YEREL HABERLER Kayakla Atlama Milli Takımı, Türk ve Azerbaycan ...
Atatürk Üniversitesinden iki bilim insanı, dünyanın en etkili bilim insanları arasında
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden iki bilim insanı, dünyanın ...
Şifo’dan PAL-KAR Spor Kulübü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Şifo’dan PAL-KAR Spor Kulübü’ne ziyaret
Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor
YEREL HABERLER Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu ...
Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam destek
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası etkinlikleri Müftülükten tam ...
Dadaş, kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Dadaş, kuvvet çalıştı
Pazarcı esnafından Başkan Orhan’a kahvaltı sürprizi Başkan Orhan: “Pazarcılarımız baş tacımız”
YEREL HABERLER Pazarcı esnafından Başkan Orhan’a kahvaltı ...
DHMİ Erzurum verileri açıklandı Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak - Eylül ayları toplamında 405 bin 566 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum verileri açıklandı Erzurum Havalimanı bu ...
'Mümessil' filmi oyuncularının cağ kebabı nedeniyle kilo şikayeti
YEREL HABERLER 'Mümessil' filmi oyuncularının cağ kebabı nedeniyle ...
Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den sağlıkçılara moral ziyareti
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den sağlıkçılara moral ...
Prof. Dr. Şenocak: Kardiyoloji klinikleri salgında büyük risk altında
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenocak: Kardiyoloji klinikleri salgında ...
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Akademik Spor Araştırmaları Kongresi’ne katıldı
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Akademik Spor ...
Asboğa Höyüğü üzerinde defineciler iş makineleri ile kaçak kazı yaptılar
YEREL HABERLER Asboğa Höyüğü üzerinde defineciler iş makineleri ile ...
Selin vurduğu okul fedakar öğretmenler tarafından temizlendi
YEREL HABERLER Selin vurduğu okul fedakar öğretmenler tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X