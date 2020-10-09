Bu protokolle, mahkumlar daha fazla üretecek

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Iğdır’ın ardından, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu’yla da üretim amaçlı protokol imzalandı.

Erzurum’da gerçekleşen protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Ahmet Yıldız imzaladı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 2020 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan “Yem Bitkileri Üretimi Projesi”yle, Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu’na ait 400 dönüm araziye yem bitkileri üretimini sağlamak amacıyla modern sulama sistemi yapılacak. Projenin tamamı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından fonlanacak.

Hali hazırda, iş yurduna ait 2 adet 250’şer başlık büyükbaş hayvan ahırı bulunuyor. Proje alanına kurulacak modern sulama sistemi ile arazi etkin bir şekilde kullanılacak ve söz konusu proje ile yem bitkilerinin çeşitliliği artırılacak. İmzalanan sermaye transferine ilişkin protokolle, Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu’na ait arazinin sulamaya açılmasıyla, büyükbaş hayvanların yem ihtiyacının büyük bir kısmı sulamaya kavuşan bu araziden karşılanmış olacak.

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