'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 parmağını kaybeden özel harekat polisi keskin nişancı 3 çocuk babası Furkan Düzenli (36), 7 ameliyat sonrası görevine döndü. Binlerce polis adayına atış eğitimi veren Furkan Düzenli, 2018'de emekli olduktan sonra 'aşkım' dediği silahını bırakmadı. Parmaklarının yarısı olmayan ve 'silah kullanamaz' raporu verilmesine rağmen geliştirdiği atış tekniğiyle 10 metreden toplu iğneyi vuran Düzenli'ye 'sniper gazi' denimeye başlandı.

Polisliğe olan sevgisi ve silahlara olan tutkusu nedeniyle 2004 yılında polis okulunda eğitime başlayan Furkan Düzenli, 2006'da mesleğe başladı. Bir süre sonra özel harekatı seçen Düzenli, keskin nişancılığıyla öne çıktı. Düzenli, terörle mücadele kapsamında sürdürülen onlarca operasyonda görev aldı. 2 bin 400 metreden attığını vuran Düzenli, 2012 yılında Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çemçe kırsalında pusuya düşen askerlere yardım etmek için takviye özel harekat kuvvetlerinin içinde yer aldı. Yaralı askerleri pusuya düştükleri yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, üzerinde bulunduğu zırlı araç devrilen Düzenli, kapıya sıkıştırdığı baş parmağı dışındaki, 4 parmağını kaybetti. 4 askerin yaralandığı olay sonrası Kars'a götürülerek ilk tedavisi yapılan Düzenli, yaklaşık 1 yılda parmaklarından 7 kez ameliyat oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli'nin dikilen parmakları tutmadı ve kesilmek zorunda kaldı.

ATIŞ DERSLERİ VERDİ

Atış yaptığı sağ elinin parmaklarını kaybeden Düzenli gazi oldu ve kendisine 'silah kullanamaz' raporu verildi. Tedavi sonrası malulen emekliliği kabul etmeyen gazi polis, geri hizmette bir göreve getirilince ısrarları sonucu özel harekat şubesine geri döndü. Bir taraftan polis okullarında gençleri eğiten Düzenli, bir taraftan da çok sevdiği silahına kavuşmak için tetiğe kavuşmayan parmakları için atış sistemi geliştirmeye başladı. Düzenli, Türkiye'de eğitim gören yabancı ülke mensuplarına da atış dersleri verdi.

TOPLU İĞNEYİ 10 METREDEN VURUYOR

Çok sevdiği polislik mesleğinden 2018'de emekli olan gazi polis, özel güvenlik personeline eğitim verirken silahlara olan merakı nedeniyle fuarları takibe başladı. Geliştirdiği atış tekniğiyle hedefleri başarıyla vuran Düzenli, 10 metreden bir toplu iğneyi vurarak başarısını gösteriyor. Kazada parmaklarının yarısını kaybettiğini anlatan Düzenli, "1,5 yıla yakın ameliyat ve tedavi süreci sonrası özel harekattaki görevime eğitmen olarak geri döndüm. Meslektaşlarım ve yabancı ülkelerden eğitime gelenlere atış eğitimi verdim. Emekli olduktan sonra silahlarla haşır-neşir olmaya devam ettim. Poligonlarda atışlarla, yerli tüfek firmalarıyla görüşüyorum. Özel güvenlik firması çalışanlarına Erzurum'da eğitimler vermeye devam ediyorum. Yerli silah firmalarına giderek yeni üretilen silahları inceliyorum, danışmanlık hizmeti veriyorum. Uluslararası fuarlara katılıyorum. Mesleği bıraktım ama gönlümüzde hala devam ediyor, silahlarla yine haşır neşiriz" diye konuştu.

'AYRI BİR TUTUŞ SİSTEMİ GELİŞTİRDİM'

Parmaklarını kaybettikten sonra eli olmayan birinin ayaklarıyla resim yapan videosunu izlerken yeniden silah tutmak ve atış yapmak için karar verdiğini ve azmederek çalıştığını söyleyen Düzenli, "Parmağım tetiğe kavuşmuyordu. Silahı kavrayamıyordum. Kendime çalışarak ayrı bir tutuş sistemi geliştirdim. Parmaklarım kısa olmasına rağmen artık silahı kavrayıp hedefi rahatlıkla vurabiliyorum. Çocukluğumdan beri silahlara aşinalığım vardı. Emekli olduktan sonra silahlarımı bırakmadım. Amerika, Almanya nerede silah fuarı varsa gidiyorum. Yeni ne silah çıkmışsa haberdar olmaya çalışıyorum. Kendime ait silahlar da var, atış yapmaya devam ediyorum. Devletimizin ihtiyaç duyduğu her an göreve hazırız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-11 10:52:40



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