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'Mümessil' filmi için hastane set oldu

DHA

'Mümessil' filmi için hastane set oldu


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olayları anlatacak 'Mümessil' filminin çekimleri için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi film setine dönüştürüldü. Hastane koridorlarında yapılan çekimleri, çalışanlar ve hastalar büyük ilgiyle izledi. 
Servet Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı, Burak Bozdağ'ın başrolünde oynadığı filmde, Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Volkan Başaran, Faruk Sofuoğlu, Arif Arifoğulları, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan ve Seyithan Özdemir rol alıyor. Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'nde yapılan çekimlerin ardından birbirinden komik olayların yaşandığı hastane bölümü için Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan izinle Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi film setine dönüştürüldü. 
Filmin yapımcılarından iş insanı Halil Karapınar, "Filmin bitmesine az kaldı. Artık son 3-4 gündeyiz. Bugüne kadar çok şükür kazasız belasız geldi. Erzurum'da bugüne kadar yapılmamış bir projeye kıymetli kardeşlerim Burak ve Haluk Bozdağ'la birlikte imza atmaktan mutluyuz. Biz sahada gereken emeği verdik, şimdi sıra değerli hemşehrilerimiz ve seyircilerimizde olacak. Erzurum'u film vizyona girdiğinde sadece 81 il değil Avrupa ülkeleri de bir kere daha tanıyacak" dedi.
`BİZ KEYİF ALIYORUZ´
Hafta sonu yapılan çekimleri hastane çalışanları ile hasta yakınları büyük ilgiyle izledi. Burak Bozdağ'ın hastanede yaşadıklarının anlatıldığı film sahnelerinin çekimi de izleyenleri güldürdü. Bozdağ, hastanede çekimler için izin veren üniversite yönetimine teşekkür etti. Filmde rol alan Hacı Ali Konuk, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi. 
Erzurumlu Mümessil filminde artık son 3-4 güne girildiğini belirten Burak Bozdağ, Aralık 15'te vizyona girecek şekilde hazırlıklarını yapacaklarını belirtti. Bozdağ, "105 dakika tamamıyla komedi, durum, şehir komedisi. İçinde her şey var. Sokak kültüründen, mahalle kültürüne, karışık aşk ilişkileri var. Mafya unsurları var, bütün bunların içinde saf temiz bir mümessil var. Biz keyif alıyoruz, set arkasında gülüyoruz. Eminim izleyen herkes çok beğenecek, önerecek. Bir izleyen bir daha izleyecek" diye konuştu. 
AHŞAP YAKMA FOTOĞRAFLARINI HEDİYE ETTİ
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü Şefi Selçuk Dağdelen, Mümessil filmi yönetmeni ve oyuncularına ahşap yakma sanatıyla yaptığı portrelerini hediye etti. Filmin Erzurum'un tanıtımına önemli katkısı olacağını ifade eden Dağdelen, "Şehrimizin tanıtımı için bir taş koyan herkese teşekkür ediyoruz. Biz de film anısına ahşap yakma sanatıyla birer portrenizi hazırladık. Erzurum'dan size bir anı olarak kalır" dedi. 
Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, el emeği göz nuru eserleri film ekibi adına aldığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-12 09:17:35

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