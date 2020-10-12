Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kuruldu

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20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzurum İl Temsilcisi Vahap Efe, Türkiye’de 20 Optisyen Gözlükçü odası kurulduğunu söyledi.

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzurum İl Temsilcisi Vahap Efe, süreç içinde katkıları, emekleri ve müsaadeleri olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

Efe, “Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuz, Sivas merkez olmak üzere Sivas, Erzincan, Elâzığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır İllerinin dâhil olduğu Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası kurulmuş ve üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Türkiye'de 20 OptisyenGözlükçü Odası kurulmuştur.” dedi.

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