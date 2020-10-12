Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi

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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci Nesrin Çetinkaya düzenlenen nikah töreni ile hayatını Halil Demir ile birleştirdi.

Erzurum Yıldız Düğün Salonunda gerçekleştirilen nikah merasimine, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, çok sayıda davetli ve Çetinkaya'nın meslektaşları katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak yaptı.

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